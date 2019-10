Jágr a nároďák: Kupte mi nohy a pojedu! Pastrňák v sobě má oheň | iSport.cz

Patří k nejlepším extraligovým střelcům. I když mu je 47 let, na ledě stále dominuje. Pokud někdo věřil, že by se Jaromír Jágr mohl objevit v nominaci národního týmu pro Karjala Cup, spletl se. Bomba nevybuchla. Legendární útočník se však stal ambasadorem nového reprezentačního partnera, kterým se stala společnost Kaufland. „Maximálně bych mohl být nehrající kapitán, jako v tenise,“ žertoval. Velká slova chvály měl pro svého nástupce v NHL Davida Pastrňáka.

Jak se tato vaše nová úloha zrodila?

„Máme stejné vnímání hodnot v oblasti sportu. Oslovilo mě hlavně to, že Kaufland chce v Česku investovat velké peníze do mládeže. Jedině takovým způsobem se zase můžeme posunout do světové špičky. Nábory mladých dětí, větší konkurence, kvalitnější trenéři.“

Co další je potřebné k tomu, aby se úroveň české mládeže zvedala?

„Velkým pozitivem je, že v Česku je hokej pořád extrémně populární. Horší věcí je, že hokej je pořád hodně drahý sport. Přemlouvat rodiče, aby do dětí investovaly nemalé peníze, vysvětlit jim, že hokej je nejlepší sport, jaký můžou dělat, je někdy hodně složité. Věřím ale, že se nám to v budoucnu podaří.“

Svaz nedávno angažoval zkušeného kouče dovedností Tomáše Pacinu, ten také říkal, že v Česku nemáme kvalitní vybavení. Ostatní prý hrají v tretrách, my v bagančatech.

(přemýšlí) „Víte, já jsem zastáncem toho, že v mladém věku není důležité mít nejlepší brusle a hokejky. Vždycky jsem věřil tomu, že v těžších podmínkách vyrůstají lepší hráči i lidi. Já jsem tak vždycky trénoval. Výstroj jsem se snažil mít co nejtěžší, co nejstarší. Chtěl jsem, aby pro mě jakýkoli trénink i zápas byl co nejobtížnější. Takhle jsem se zlepšoval. Chápu ale, co tím chtěl trenér říct. Problémů je ale mnohem víc.“

Co zatím říkáte na úroveň mladých hráčů v extralize, dostávají dostatek prostoru?

„Jedna věc je dát někomu prostor, druhá ale, jestli si ho vůbec zaslouží. Věřím, že trenéři chtějí dát mladé kluky do svých sestav. Ale mají na to? Chtějí pro to udělat něco extra navíc? Cesta k úspěchu nevede zkratkami, musíte jít do kopce. Zdejší společnost vidí nejdřív cíl, ale už ne tu cestu. Přitom hlavní je vědět, co pro dosažení toho cíle musím udělat, obětovat.“

Vy sám naopak v extralize i přes pokročilý věk válíte. Neproběhly mezi vámi a národním týmem nějaké námluvy?

(smích) „Žádné takové námluvy neproběhly. Já bych mohl figurovat v nároďáku maximálně jako nehrající kapitán, jako to mají v tenise. Navíc si nemyslím, že by se mi zas až tolik dařilo. Pár gólů jsem dal, ale ty výkony jsou pořád nahoru dolů. Hodně záleží, jak se v ten daný den cítím. Někdy je to lepší, jindy o dost horší. Nechci se soustředit na sebe, ale hlavně na Kladno jako takové. Po pěti letech v první lize nás trápí hokejová nevyzrálost.“

Opravdu na vaše nominování v hovorech s trenérem Milošem Říhou nepřišla řeč?

„Kdyby mi někdo zaručil, že mi pak koupí nové nohy, tak bych do toho šel. Třeba takové, jaké jsem měl před dvaceti lety. Jinak to ale není téma.“

Jak se vám zamlouvá cesta, kterou kouč Říha v reprezentaci nastolil? Tvrdý trénink, pozvánka jen pro ty nejlepší.

„Víc lidí, víc názorů. Někdo vám třeba řekne, že mladí by měli jezdit, ať se děje, co se děje. Další poví, že reprezentace je jen pro ty nejlepší a je jedno, kolik ti je let. Ideální by bylo, kdyby ti mladí byli zároveň nejlepší, to bychom nemuseli nic řešit, ale není to tak.“

Jeho dril se vám ale zamlouvá, ne? Sám jste pod ním kdysi chtěl ve Slovanu trénovat, aby vás připravil na NHL.

„Jasně, ale tohle je něco jiného, bavíme se o národním týmu. Taková tvrdá cesta by měla být nastolena hlavně u mládeže. V naší době jsme měli i mimo hokej mnohem větší pohyb. Nikdo se o nás nestaral, neptal se nás, kdy přijdeme domů. Měli jsme sami za sebe větší zodpovědnost, což se pak kladně projevilo v budoucnosti.“

Přijde vám reprezentační pauza vhod? Můžete si konečně trochu odpičnout.

„Takhle to vůbec neberu. Vítám ji proto, že budu moct víc trénovat. Mně odpočinek nepomůže, mně odpočinek vyloženě škodí. Mají to takhle všichni na světě, jen si to nechtějí přiznat. (smích) Chci si připravit na tu další zátěž, aby to moje tělo zvládalo. Odjakživa nesnáším ten pocit, kdy jsem musel jít do zápasu a trápil jsem se. Vůbec si to neužijete. Když máš natrénovano, baví tě to. Takový pocit miluju, ale bez tvrdého drilu ho nezažiješ.“

Pastrňák může k hokeji nalákat davy

Slušně natrénováno má evidentně David Pastrňák. Co na jeho výkony v NHL říkáte?

„Je to skvělé! Buďme za Davida rádi. Věřím, že je to hráč, který je u nás schopný přilákat k hokeji davy. I lidi, kteří třeba jinak sport moc nesledují, si ráno zapnou počítač a podívají se, kolik zase dal gólů a udělal bodů. Tohle přesně fanoušek potřebuje. Jen díky tomu dostaneme k hokeji další diváky.“

Berete to tak, že po vás tak trochu převzal roli české jedničky za oceánem?

„On je ten správný ambasador hokeje. Cítí tu zodpovědnost, ví o ní. Moc se mi na něm líbí, že chce být nejlepší. Ne všichni tohle mají v povaze, ale on ano. Má v sobě oheň. Chce být zítra lepší, než byl dneska, což je strašně důležité. Myslím, že nekouká na to, jestli vede bodování, nebo je nejlepší střelec. Soutěží sám se sebou, snaží se dosáhnout svého maxima. To je nejdůležitější. Nehonit se s ostatníma, ale mít ten motor v sobě.“

Když ho vidíte na ledě, nevzpomenete si na své začátky v NHL? Na Pastrňákovi je také vidět, že si hru neuvěřitelně užívá.

„Samozřejmě, že si to užívá, je ale jen výsledek toho, že tvrdě pracuje. Jen díky tomu si zápas může užít. Že se mu daří, je skvělé, málokdo ale vidí, co je za tím. Hodně taky může děkovat svým spoluhráčům. Já jsem s Bergeronem a Marchandem hrával, takže vím, jak výborní hráči to jsou. Nic to ale nemění na tom, že si to zaslouží. Hraje skvěle. Není to tak, že by on byl výborný, ale mužstvo strádalo. Pasta je fantastický a mužstvo vyhrává, což je nejlepší možná kombinace.“

Vy jste měl k ruce Maria Lemieuxe, on má Patrice Bergerona. Vidíte podobnost?

„No, já Maria moc neměl, protože on byl často zraněnej. Já měl spíše Rona Francise, který za mě hodně věcí odbránil a nahrával mi. Tolik sezon jsem s Mariem neodehrál. Je ale jasné, že Bergie má na Davidově růstu velkou zásluhu.“