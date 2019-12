Ledecká promluvila o budoucím manželovi! A dala si nový cíl: letní olympiádu 2024

Ester Ledecká hodně dře. Kromě střídání snowboardu a lyží si v létě ráda zahraje i plážový volejbal nebo řádí na moři jako windsurferka. „Ve skutečnosti uvažuji o účasti na letních olympijských hrách 2024 na windsurfu. Ale nebude snadné se kvalifikovat. Ale pokud to vyjde, nechci se jen zúčastnit, ale vyhrát!“ vyhlásila Ledecká do světa přes švýcarský deník Blick, který lyžařce připomněl i loňskou kauzu, kdy se nemohla dohodnout s lyžařským svazem na nové reprezentační smlouvě.

Její otec Janek Ledecký pak hrozil, že Ester by mohla reprezentovat jinou zemi. „Ptala jsem se, jestli nemám švýcarskou babičku, o které nic nevím,“ utahovala si Ledecká ze švýcarských novinářů. Ti jí pak navrhli, že řešením by mohla být i svatba. „Skvěle Švýcar, to by bylo něco!“ smála se dvojnásobná olympijská vítězka.

Jestli Ledeckou něco netrápí, tak ztráta soukromí. Vždyť doma v centru Prahy má absolutní klid. „Bydlím na Starém Městě v Praze. Většina lidí co jde po ulici, pochází z Koreje nebo Číny. Takže mě nepoznávají.“