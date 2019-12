Darida nemá auto, ani peníze. Kapitán reprezentace byl u soudu kvůli podvodníkovi

Záložník berlínské Herthy nechtěl mít s prodejem svého BMW starosti, jenže teď nemá auto, ani peníze. Na chlápka, který »to s auty umí zařídit«, dostal Darida před třemi lety kontakt od bývalého spoluhráče z plzeňské Viktorky Davida Limberského (36). Ten ve stejném procesu figuruje jako druhý poškozený a požaduje po Čeňkovi P. přes pět milionů korun!

Neměl čas

„David měl o prodeji a koupi aut přehled, věřil jsem mu. Já už tenkrát hrál v Německu, do toho jsme měli úmrtí v rodině. Chtěl jsem prodat auto, ale neměl jsem čas to řešit,“ popisoval u soudu Darida. S Čeňkem P. se rychle domluvil a ten si v září 2016 od Daridova otce převzal černé BMW 420d.

„Byla dohoda, že Čeněk P. auto prodá a já dostanu milion a 80 tisíc. Po nějaké době se mi ozval, že je prodané a že by ho potřeboval převést. To zařizoval táta. Já dal údaje, které mi Čeněk poslal mailem, účetnímu, ten vystavil fakturu a Čeňkovi P. ji poslal. Ale nic se nedělo. On mi vysvětloval, že se dostal do finančních potíží, potřebuje více času, ale že to zaplatí,“ popisoval Darida.

Jediné, čeho se dočkal, bylo předloni na jaře 280 tisíc. „Poslal mi tuhle částku, že je to první splátka. Zase mi tvrdil, že ještě potřebuje čas, ale pak už nereagoval,“ dodal Darida.

Zbylých 800 tisíc teď požaduje po obžalovaném, kterému hrozí za zpronevěru a podvod až deset let v base, jako náhradu škody.

Limberský přišel o víc

Lídr plzeňského mančaftu David Limberský, který Daridovi svého kamaráda Čeňka P. dohodil, mu podle obžaloby sám naletěl. „Chodil luxusně oblékaný, měl drahé hodinky, vypadal, že je úspěšný. Věřil jsem mu, bral jsem ho jako kamaráda,“ vypověděl »Limba«.

A tak věrnému příteli, z něhož se vyklubal podvodník, posílal na nákupy aut (z nichž měl mít provizi) stotisícové částky, které se v součtu vyšplhaly na 5 »melounů«. „Bral jsem to tak, že jsme kamarádi, a nechtěl jsem na to žádný papír. Neviděl jsem ale ani korunu. Až když už jsem začal být značně nervózní a skeptický, poslal mi z účtu své matky 150 tisíc,“ svěřil se Limberský.