Limberského zmar. Náhradní stoper korunoval chyby vyloučením | iSport.cz

Plzni vypadli před náročnou odvetou Lukáš Hejda (otřes mozku ze zápasu v Boleslavi) a kapitán Roman Hubník (karty). Radim Řezník se teprve vrací po zranění, takže Vrbovi zbyl jediný použitelný stoper – Luděk Pernica. K němu se rýsovala varianta s Romanem Procházkou, nebo Davidem Limberským.

Plzeňský kouč se nakonec rozhodl pro druhou variantu. Nechtěl sahat do fungujícího středu zálohy a věřil, že ostřílený obránce svůj náročný úkol zvládne. Jenže plzeňská osmička si s nezvyklou rolí nepotykala.

Plzeň poprvé inkasovala už v 15. minutě, kdy v hostujícím vápně po pěkné kombinaci zakončoval úplně volný Mislav Oršič. Ve 33. minutě přišel druhý úder, když krásnou standardku od Hajroviče proměnil Emir Dilaver. Jeho náběh Limberský vůbec nezachytil a nechal ho osamoceného pohodlně hlavou zakončit.

Limberský na nezvyklém postu nebyl ve své kůži. Stopera si sice už párkrát vyzkoušel, proti tak kvalitnímu a silnému soupeři ale nestíhal. V momentě, kdy se Viktoria za stavu 0:2 nadechovala alespoň k nějaké územní převaze, Limberský při útočné kombinaci špatně nahrál Pernicovi, vznikl rychlý brejk a parádní zakončení kanonýra Petkoviče, který pojistil domácí postup.

Limberský si musel svůj zápas hrůzy „vyžrat“ do samého dna. V 87. minutě nešetrně fauloval unikajícího hráče Dinama, sudí vytáhl žlutou. Šlo o druhou v utkání a tak rychle zmizel do šaten. Přitom ještě v neděli proti Slavii byl za plzeňského hrdinu a na svém obvyklém místě na levé straně obrany patřil k nejlepším hráčům zápasu…

„Není na tenhle post zvyklý, měl to trochu složitější. Na kraji je výrazně lepší, ale neřekl bych, že to byl ten, který za naši porážku mohl. Spousta hráčů odehrála průměrné nebo podprůměrné utkání. K Davidovi bych se proto nechtěl víc vracet,“ hájil svého klíčového muže sestavy trenér Pavel Vrba.

Absence stoperů se pro Plzeň ukázala jako klíčový faktor zápasu, do kterého šla Viktoria s lepším výsledkem 2:1. „Chyběl nám i Hejda. Je škoda, že během čtrnácti dní se stalo to, co se stalo. Teď musíme udělat vše proto, abychom to, co jsme dnes pokazili, napravili v ligové soutěži,“ pravil zklamaný Vrba.

Také kvůli zdravotním problémům v defenzivě vedení klubu narychlo „upeklo“ půlroční hostování s opcí exsparťanského reprezentačního stopera Jakuba Brabce, který se k týmu připojí možná už na pondělní duel v Opavě. K dispozici by měl být i Roman Hubník, naopak zranění Lukáše Hejdy si vyžádá delší rekonvalescenci.