Šlégr v Síni slávy: Slzy pro Hlinku i nevlastního tátu! Dojal i dceru

Uvedení do Síně slávy českého hokeje je samo o sobě emotivní záležitost. Včera se jí dočkal i olympijský šampion z Nagana Jiří Šlégr (48), který při srdceryvném proslovu dojal celý sál a sám se neubránil slzám.

Během Turnaje století se Šlégr proslavil vyrovnávacím gólem v semifi nále proti Kanadě, po němž komentátor Robert Záruba prohlásil: „Takhle pálí Guma!“ A včera mohl tentýž muž – tentokrát v roli moderátora slavnostního odpoledne – svou hlášku lehce upravit: „Takhle pláče Guma...“

Dva tátové

Řízný bek totiž při rekapitulaci své nesmírně úspěšné kariéry nemohl zapomenout na své zesnulé idoly. „Prvním je Ivan Hlinka. Mluví se mi těžko, byl to můj hokejový otec. Vytáhl nás do dospělého hokeje, dal nám šanci a my jsme ho nezklamali. Ivanovi za všechno strašně moc děkuju,“ pravil Šlégr roztřeseným hlasem.

A pak mu vyhrkly slzy, když mluvil o svém nevlastním tatínkovi Josefovi, který nedávno zemřel. „Už tu s námi není, ale se mnou byl na každém zápase. Tohle ocenění věnuji jemu, protože si to nejvíc zaslouží,“ poslal Šlégr, jehož biologickým otcem je hokejista Jiří Bubla, vzpomínku do nebíčka. „Byli to dva lidi, kteří mi na cestě pomohli suverénně nejvíc. Ivana Hlinku jsem miloval a svého otce Josefa ještě víc!“

Dojatá dcera

Šlégr ale nebyl zdaleka sám, kdo j v pražské síni plakal. Jeho dojemná slova dohnala k slzám také dceru Jessicu (20), která si tátův projev natáčela na mobil. A hrdě ho poslouchala i manželka a misska Lucie (37) se synkem Robertem (10). „Poděkovat chci celé své rodině. A také díky národu, že jste přišli do ulic, když jsme něco vyhráli. A zase když to nešlo, tak jsme dostali plechovkou do hlavy, abychom se probrali, což nám třeba vyhrálo Nagano!“ zakončil Šlégr svůj proslov s úsměvem.