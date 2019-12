Zase ten Aliu... Kustod na farmě se za něj převlékl a dostal padáka | iSport.cz

Aliu se v posledních týdnech dostal na titulní strany zámořských novin už podruhé. Nejdříve to bylo kvůli nařčením, které vyslal směrem k trenéru Billu Petersovi. Peters, dnes už bývalý kouč Calgary Flames, byl Aliuem obviněn z rasistických útoku v době, kdy se oba potkávali v šatně týmu Rockford IceHogs.

Peters rasistickým způsobem urážel výběr Aliuovy hudby. Na základě těchto událostí Peters zanedlouho rezignoval s obrovským škraloupem na svých bedrech a je vysoce pravděpodobné, že trenérský post v NHL již nesežene.

Ale není to zdaleka všechno. Nyní vyšla na světlo světa další událost. „Krátce po příchodu do nového týmu (Colorado Eagles) jsem byl pozván, abych přišel na oslavu Halloweenu. Bylo mi řečeno, abych dorazil trochu později. V tu chvíli jsem tomu nevěnoval pozornost. Přišel jsem, dal si pivo a najednou viděl kustoda,“ řekl Aliu pro Wall Street Journal. Kustod Tony Deynzer přišel na oslavu v převleku za samotného Akima Alia. Na hlavě přidělané afro, obličej namalovaný na černo a na sobě dres s Aliuovým číslem a přezdívkou „Dreamer.“

Tony Deynzer, an employee of the Colorado Eagles who is still with the team, showed up to the team Halloween party dressed as Akim Aliu wearing a custom jersey with his nickname. Akim was told to arrive to the party late. They all set him up and then laughed about it. https://t.co/oJoOaw3Z8W pic.twitter.com/Nj8imXDYEq