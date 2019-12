Zadina jako Yzerman, Hronkovo dělo baví NHL: Nic takového jsem neviděl! | iSport.cz

Ač se hráči Detroitu snažili co to šlo, Jordan Eberle (7) přesto skóroval • Reuters / Rick Osentoski-USA TODAY Sports

Konečně, už byl nejvyšší čas! Detroit v noci poprvé od 12. listopadu, kdy šmikl Anaheim, dokázal zvítězit. V domácí Little Caesars Areně skalpoval Winnnipeg 5:2. Velká to úleva pro fanouškovskou obec Red Wings a rekordní večer pro českou dvojici v rudém dresu. Filipové Hronek a Zadina zapsali gól a dvě asistence a vytvořili si svá bodová zámořská kariérní maxima! A po duelu na oba sršela slova uznání.

Děsivou sérii porážek trvající přes měsíc dokázal Detroit zastavit na třináctý pokus. Předtím odjížděl z ledu vypráskán od LA, San Jose, Ottawy, Columbusu, New Jersey, Caroliny, Toronta, Philadelphie, Washingtonu, Islanders, Pittsburghu a Winnipegu. V odvetě proti Jets už ale Red Wings našli cestu z temného tunelu...

Kromě Hronka s Chytilem bral tři body (2+1) i útočník Robby Fabbri, který byl po konci utkání vyhlášen za první hvězdu střetnutí. „Ty góly nebyly moc hezké, dvakrát se puk do branky dostal od jejich obránce Neila Pionka. Ale co, budou Vánoce, takže mi dal takový předčasný dárek,“ smál se vítěz posledního Stanley Cupu se St. Louis.

Zadina od povolání do hlavního týmu z farmy vyšel v úvodních třech startech naprázdno, poté ale nasbíral v pěti zápasech včetně posledních dvou soubojů s Winnnipegem šest bodů (1+5).

„Snažím se využít příležitost, jakou teď dostávám. Chci ze sebe vydat to nejlepší a hrát dobrý hokej,“ uvedl Zadina, který se prosadil při přesilové hře. Povedená rána 24 sekund před druhým klaksonem zapadla za záda Connora Hellebuycka a znamenala vedení Detroitu 4:2.

VIDEO: Podívejte se na první gól Filipa Zadiny v sezoně

Pardubický rodák se tak konečně dočkal prvního zásahu v ročníku a ve věku 20 let a 15 dní se stal nejmladším hráčem Detroitu od roku 1985, který si připsal v zápase tři body. Tehdy to dokázal Steve Yzerman. Vůbec nejmladšími autory tří bodů v jednom duelu jsou od roku 1967 Yzerman (21. prosince 1983 - 18 let a 226 dní) a Lane Lambert (1. únor 1984 - 19 let a 75 dní).

Youngest @DetroitRedWings players at the time of their first career three-point game, since 1967-68



Dec. 21, 1983 - Steve Yzerman (18 years, 226 days)

Feb. 1, 1984 - Lane Lambert (19 years, 75 days)

Dec. 12, 2019 - Filip Zadina (20 years, 15 days)#NHLStats pic.twitter.com/ufyd3LL0kw — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 13, 2019

Zadina, který v první formaci po boku Filppuly a Helma odbruslil necelých 15 minut a poprvé prožil v NHL vícebodový večer, měl před utkáním bilanci 1+5 v 17 zápasech z posledních dvou sezon. „Líbí se mi, že se zlepšil při hře bez puku. V první třetině ztratil kotouč a poté bojoval jak šílený, aby ho získal zpět. Pak se dá vymyslet víc věcí v útoku, dovolit si třeba souboj jeden na jednoho, protože víte, že i když přijdete o puk, tak o něj zabojujete,“ ocenila mladého Čecha trenér Detroitu Jeff Blashill.

Před Zadinou smekli i spoluhráči. „S každým zápasem mu roste sebevědomí. Nezbavuje se puku rychle, jak to jen jde. Snaží se ho podržet, něco vytvořit. Bylo to vidět i u gólu. Dostal přihrávku, chvilku puk podržel na hokejce a vypálil. Je to střelec,“ komentoval hvězdný forvard Dylan Larkin Zadinovu hru.

„Je skvělý. Měl mnoho šancí a jsem rád, že dal gól. Navíc v tak důležitý okamžik,“ přisadil si Fabbri.

Ale dost bylo Zadiny... Skóre uzavřel v 59. minutě Filip Hronek (7+10 v 31 utkáních letošní sezony), který neskutečně trefil při power play přes celé kluziště prázdnou branku.

Puk po střele českého obránce letěl celou dobu od zadního mantinelu až do branky vzduchem. „Ještě jsem nikdy neviděl někoho dál gól z tohoto místa takovým způsobem. Dokonce jsem si nebyl jistý, zda se puk nedostane mimo hrací plochu,“ smál se Blashill.

This is probably the most perfect empty netter you'll ever see. pic.twitter.com/p8KR3CQaH9 — NHL (@NHL) December 13, 2019

No, se smíchem opatrně. Jedno vítězství zatím na bídné sezoně Red Wings nic nemění. Detroit má po 33 utkáních na svém kontě slaboučkých 19 bodů a je nejhorším týmem NHL. Předposlední New Jersey má o čtyři body více.

Další utkání čeká Zadinu a spol. v noci ze soboty na neděli v Bell Center proti Montrealu.