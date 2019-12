Nenávist vůči úchylnému soupeři: Šipkařský král vyzradil šílené rodinné tajemství!

Momentální král šipkařů Michael Van Gerwen (30) má za sebou nejemotivnější zápas života. Na mistrovství světa, které v pátek odstartovalo v londýnském Alexandra Palace, ho síla okamžiku málem stála postup do třetího kola! Nenáviděného krajana Jelle Klaasena (35) nakonec porazil 3:1 na sety. A slavil víc, než kdyby vyhrál celý turnaj. Co se mezi nimi stalo?

Van Gerwen s Klaasenem byli před lety nerozluční přátelé. Teď si po vzájemném souboji na světovém šampionátu ani nepodali ruce.

„Fanoušci, kteří koukali na televizi, budou moje chování považovat za nesportovní. Když ale budou vědět, co se stalo, pochopí to,“ vysvětloval vítěz! „Chtěl jsem vyhrát o to víc, protože ho nesnáším,“ doplnil na tiskové konferenci rozhořčeně legendární Holanďan. A pustil se do vyprávění smutného příběhu!

„Vyvinul jsem na sebe strašně velký tlak. Je mezi námi dlouhodobý problém! Nikdy to nebude jako dřív,“ pokračoval Van Gerwen. Div se mu při tom do očí nehrnuly slzy! Tak těžké chvíle prožíval. Důvod? Osobní problémy! A hodně důvěrné.

VAN GERWEN SURVIVES A SCARE!



Michael van Gerwen secures his place in the third round after a hard-fought 3-1 victory over Jelle Klaasen! pic.twitter.com/mbwQlBL1SO — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2019

Klaasen v roce 2012 poslal tehdy nezletilé a mentálně postižené dívce svoje hanbaté fotografie. Onou smolařkou byla mladší sestra manželky Van Gerwena Daphne. Zrada nejhrubšího zrna! „Něco takového člověka zlomí,“ přiznal lídr nynějšího pořadí nejprestižnější šipkařské organizace PDC.

Jelle byl za sprosťárny dokonce odsouzen k šestnácti hodinám veřejných prací a musel zaplatit pokutu 400 eur (v přepočtu cca 10 tisíc korun). Trest přijal a za své chování se následně omluvil. Jeho slavnější krajan mu ale nikdy neodpustil.