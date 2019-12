Království pro hráče FIFA! Fotbalista Jankto postavil svému týmu vilu za 30 milionů

Vydělané peníze se snaží dobře investovat. Fotbalista italské Sampdorie Janov Jakub Jankto (23) podniká v nemovitostech, v centru Prahy má bar a finanční prostředky směřuje i do profesionálních hráčů počítačových her. Pro své „chráněnce“ dokonce postavil v Tuchoměřicích vilu za 30 milionů korun!

Myslí dopředu. Jankto si slibuje, že mu časem začne jeho esportový tým Sampi vydělávat miliony korun. Proto se rozhodl pro profesionální hráče postavit luxusní vilu za 30 milionů korun v Tuchoměřicích kousek za Prahou v blízkosti Letiště Václava Havla.

Sampdoria byla na hřišti Cagliari blízko k výhře, Fabio Quagliarella dal dva góly a mohl se radovat i s Jakubem Janktem







14 zobrazit galerii

„Od začátku jsem měl cíl dostat se mezi nejlepší esportové týmy na světě a tohle je další krok, který by nás k tomu měl posunout,“ uvedl Jankto pro magazín Forbes. V domě o 538 metrech čtverečních najdou jeho obyvatelé dokonalé zázemí, aby se mohli stále zlepšovat ve hraní her.

„Budou mít připravený profesionální program, chceme jim ukázat směr, protože i když se to u počítačových her nezdá, fyzická připravenost je i u nich ohromně důležitá, posune je k lepším výkonům, a tím pádem by se měli dostat i na lepší turnaje,“ tvrdil český fotbalista, který má ve svém esport týmu přes 20 hráčů.

„Investuju v Česku do nemovitostí a mohl bych koupit další byty, ale chtěl jsem vymyslet něco originálnějšího. A tohle je způsob, jak Sampi ještě víc zprofesionalizovat,“ prozradil Jankto.