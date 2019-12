Co ukázal rok 2019: Nahá Samková, močící legenda NBA i odhalený rozkrok!

Shaquille se s tím nemazal a vymočil se rovnou do moře z paluby • profimedia.cz

Chtěně i nechtěně se podělili o své přednosti. Řada slavných sportovců i jejich partnerek se v roce 2019 odhalili světu a ukázali, co skrývají pod šaty. Kdo z nich byl nejodvážnější?

Samková v rouše Evině

Eva Samková se svlékla pro dobrou věc • Foto ODIVI.cz

Česká olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková se ukázala tak, jak ji Pán Bůh stvořil. Nepózovala však pro žádný pánský časopis, ale pro dobrou věc. V rámci kampaně návrhářky Ivy Burkertové, která upozorňuje na neekologický oděvní průmysl, se tak svlékla do naha.

Krasobruslařka se svlékla pro Playboy

Annette Dytrt pózuje s novým číslem německého vydání Playboye • Foto Instagram

Českoněmecká krasobruslařka Annetta Dytrtová si v pětatřiceti letech po konci kariéry splnila sen. Nafotila akty pro známý pánský časopis. „Jako dítě jsem byla velkou fanynkou Katariny Wittové. A když mi bylo patnáct, tak jsem ji viděla v Playboyi a řekla jsem si: Wau, tohle bych chtěla taky jednou nafotit!“ Letos si sen splnila.

Pančochová se snoubenkou: Nahotíme na kole

Prsa odhalila i sama Pančochová • Foto instagram.com

Zpestřily si jízdu na kole. Snowboardistka Šárka Pančochová s americkou snoubenkou Kaileen Laree odhodily svršky a po lesích v Oregonu šlapaly polonahé. „Je zábavné dělat věci, které pro nás nejsou přirozené. A bylo zábavné být nahá na kole. Je skvělé mít po boku Kaileen, protože vždycky můžeme dělat hloupé věci, aniž by se starala o to, co si o ní ostatní lidé myslí,“ psala Pančochová.

Shaquille močil z lodi do moře

Shaquille se s tím nemazal a vymočil se rovnou do moře z paluby • Foto profimedia.cz

Bývalý slavný basketbalista Shaquille O´Neal se během dovolené pěkně předvedl. Na jachtě ve Středozemním moři dováděl s drobnou kráskou. V jednu chvíli se mu chtělo tak moc vykonat potřebu, že vytáhl z plavek svou chloubu a z paluby lodi močil přímo do moře.

Přítelkyně hokejisty Kozáka odhalila rozkrok

Kozák s partnerkou Nelou Slovákovou, která odhalila rozkrok • Foto profimedia.cz

Slovenský hokejista Lukáš Kozák s českou přítelkyní Nelou Slovákovou zašel na vyhlašování soutěže krásy Česká Miss. Na červeném koberci pak blondýnka odhalila, co skrývá pod šaty.

Rossiho kráska nahoře bez

Vnadná Francesca okouzlila Valentina Rossiho • Foto profimedia.cz

Legenda v závodech silničních motocyklů Valentino Rossi si užíval volné chvíle na jachtě plující ve Středozemním moři. Kromě party přátel mu dělala společnost jeho vnadná partnerka Francesca Sofia Novellová, která dokonce během opalování odhodila vrchní díl plavek.

Prsatice řádily na MLB

Ňadry chtěly modelky rozhodit nadhazovače • Foto repro: youtube.com

Modelky Julia Roseová a Lauren Summerová ukázaly světu svoje obnažené vnady. Na tom by nebylo nic tak pobuřujícího, kdyby tak neučinily během Světové série MLB a nesnažily se rozptýlit nadhazovače Gerrita Colea, který se v pátém utkání série mezi Washingtonem a Houstonem chystal k nadhozu.