Karolína Plíšková se v New Yorku pilně připravuje na pondělní vstup do US Open. • Profimedia.cz

Grandslam, to je oč tu běží! A Karolína Plíšková (27) letos cítí svoji šanci. Po skvělé přípravě na Tenerife chce na podnicích velké čtyřky konečně prolomit několikaleté čekání na kolosální triumf. A to dost možná i na úkor olympijských her!

Hry 32. olympiády se budou konat v Tokiu od 24. července do 9. srpna. Pro tenisty jde o šibeniční čas. „Není v nejlepším termínu, protože je mezi Wimbledonem a US Open,“ připomněla Karolína. „Není to něco, o čem bych snila. Ani nevím, jestli se Her vůbec zúčastním. Do jejich začátku zbývá šest měsíců a může se stát všelicos,“ řekla v rozhovoru pro Marcu.

Její ambice směřují výhradně k tzv. majorům, na nichž se chce vítězstvím konečně nesmazatelně zapsat do tenisových dějin. Japonsko místo přípravy na New York se jí nehodí do krámu, přestože do letošní sezony prý vstoupila fyzicky ještě nabušenější než kdykoliv předtím.

Děkovat za to může novému kouči Vallverdúovi, který v týmu nahradil legendu Conchitu Martínezovou. Sympatický Venezuelan dal Karolíně během třítýdenního prosincového soustředění v teple Tenerife pořádně do kožichu. „Cítím se trošku hloupě, že jsem na takový model přípravy nepřišla dřív,“ usmívala se Plíšková, která měla v komplexu Bahía del Duque de Tenerife dokonalé tréninkové zázemí. „Bylo to tisíckrát lepší než trénovat v Česku.“