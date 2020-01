Skvělý Francouz padl proti exhvězdě Colorada, McDavid vstřelil božský gól | iSport.cz

Francouz při posledním vystoupení 27. prosince inkasoval v domácím duelu s Minnesotou pětkrát při porážce 4:6. Tentokrát musel strávit prohru při jediném obdrženém gólu. Lee jej překonal střelou na lapačku z levého kruhu přes obránce Ryana Gravese.

Hlavní hvězdou utkání byl Varlamov, který loni 1. července podepsal s Islanders jako nechráněný volný hráč čtyřletou smlouvu na 20 milionů dolarů. Opustil tak Colorado, za které chytal osm sezon.

"Samozřejmě to bylo příjemné setkání s mým bývalým týmem. Chytal jsem za ně osm let a bylo to výjimečné," prohlásil Varlamov, který vychytal 27. čisté konto v NHL. "Bylo to zvláštní, nebudu lhát. Snažil jsem se soustředit na sebe a odvést svou práci. Jsem rád, že jsme vyhráli."

S Francouzem v brance vyšlo Colorado teprve počtvrté v sezoně naprázdno. Jinak má na kontě český gólman jedenáct výher a jednu prohru v nastavení. "Měli jsme nějaké šance, které jsme neproměnili. Varlamov chytal velmi dobře a Francouz také," uvedl kouč Colorada Jared Bednar.

Kapitán Edmontonu Connor McDavid zařídil gólem a třemi asistencemi výhru 6:4 na ledě Toronta a vyhoupl se do čela produktivity před spoluhráče Leona Draisaitla, který si připsal branku a přihrávku. McDavid má ze 45 utkání 59 bodů (34+45) a Draisaitl o dva méně (25+42).

Edmonton ukončil desetizápasovou bodovou sérii Toronta, které si během ní připsalo devět vítězství a jednu porážku v prodloužení. "Je to skvělý pocit. Ještě nikdy jsme v této hale nevyhráli od té doby, co hraju za Oilers, takže je příjemné to zažít," prohlásil McDavid, který vyrůstal nedaleko Toronta.

S osmi pokusy byl McDavid nejaktivnějším střelcem utkání a v 52. minutě zvýšil na 6:3. Výsledek ještě zkorigoval v přesilové hře Auston Matthews, který si polepšil na 29 gólů v sezoně a na druhém místě tabulky střelců se přiblížil na dvě branky českému kanonýrovi Davidu Pastrňákovi z Bostonu.

Poosmé za sebou bodoval venku Columbus, který zvítězil v Los Angeles 4:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:54. Lee Hosté: Sestavy Domácí: Varlamov (Greiss) – Pulock, Leddy, Mayfield, D. Toews, Boychuk (A), Dobson – Jo. Bailey (A), Barzal, Beauvillier – Eberle, B. Nelson, Lee (C) – Kühnhackl, Brassard, Dal Colle – Komarov, Cizikas, M. Martin. Hosté: Francouz (Grubauer) – Makar, Graves, E. Johnson (A), Girard, Cole, Zadorov – Donskoi, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Calvert, Kadri, Ničuškin – Rantanen, Compher, Burakovsky – Nieto, Bellemare, Jost. Rozhodčí Walsh, Lee – Flemington, Cherrey Stadion Nassau Coliseum, New York Návštěva 13 241 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:24. Spezza, 36:22. F. Gauthier, 39:13. Engvall, 53:18. Matthews Hosté: 07:51. Klefbom, 20:34. Nurse, 21:45. Yamamoto, 33:41. Chiasson, 46:26. Draisaitl, 51:26. McDavid Sestavy Domácí: Andersen (22. Hutchinson) – Barrie, Rielly (A), Holl, Marinčin, Ceci, Dermott – Marner, Matthews (A), Hyman – Kerfoot, Tavares (C), W. Nylander – Kapanen, Spezza, Engvall – F. Gauthier, Brooks, Marchment. Hlavní trenér: Sheldon Keefe. Hosté: M. Smith (Koskinen) – A. Larsson (A), Klefbom, Bear, Nurse, Jones, K. Russell – Kassian, McDavid (C), Neal – Yamamoto, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – Chiasson, Haas, Nygård – J. Archibald, Sheahan, Khaira. Hlavní trenér: Dave Tippett. Rozhodčí Francois StLaurent, Brad Meier. Čároví: Travis Toomey, Devin Berg Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19507 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:03. Chiarot, 51:47. Chiarot Hosté: 21:32. Morrissey, 24:46. Ehlers, 50:16. Copp Sestavy Domácí: Price (Ch. Lindgren) – S. Weber (C), Chiarot, Petry (A), Scandella, C. Fleury, Mete – Kovalčuk, Danault, Tatar – Suzuki, Domi, Lehkonen – Cousins, Kotkaniemi, Poehling – Weise, N. Thompson (A), Weal. Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, Sbisa, Bitetto, Niku – Laine, Scheifele (A), Connor – Roslovic, Wheeler (C), Ehlers – Perreault, Lowry, Copp – Appleton, N. Shore, G. Bourque. Rozhodčí Syvret, O´Halloran – Murphy, Barton Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 20 882 diváků