Lyžařská hvězda Shiffrinová obvinila slovenskou soupeřku: Vlhová, kradeš!

Prostředí špionů Slovence Vlhové očividně není cizí. Ta totiž posílá svůj tým na místa, kde trénuje její rivalka, aby se od ní mohla něco přiučit. Američance se to ale vůbec nelíbí.

„Považujeme to za překročení hranice, při kterém se krade naše duševní vlastnictví. Berou nám něco, co je naše,“ vzteká se Shiffrinová. Trenéři Vlhové špionáž drze přiznali. „Vím, že to není úplně korektní. Chceme, aby Petra jezdila co nejlíp, a chceme se učit od nejlepších. Je to naše práce,“ uvedl její italský kouč Livio Magoni.

Na hraně

Byť slovenský tým neporušil žádná pravidla, stejně je z toho poprask. „Rozbory jízd jiných závodníků u videa jsou zcela běžné, ale tajně někoho natáčet na tréninku už je hodně na hraně,“ myslí si bývalá lyžařka Lucie Hrstková-Pešánová, která se s podobným případem ještě nesetkala.

Každý lyžař má svůj styl, ale sledování soupeřů je přesto důležité a od lepších se učí každý. „Když vidíte, kde váš soupeř zrychluje, můžete na tom potom zapracovat sami,“ vysvětluje Hrstková.