ME házená 2020 | Brankář Mrkva měl 6% úspěšnost: Katastrofa. Takový zápas jsem nezažil | iSport.cz

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Statistici mu proti Rakousku přiznali jeden zákrok ze šestnácti střel. Úspěšnost 6%. „Z mé strany katastrofa,“ neschovával se za fráze brankář Tomáš Mrkva (30), jenž v prvním duelu EURO proti Rakousku (29:32) české házenkářské reprezentaci nepomohl. Zítra proti Makedonii by to mělo být jiné. Standardní výkon brankáře národní tým nutně potřebuje. S hráči neoblíbeného soka bydlí ve Vídni ve stejném hotelu. Češi jsou v prvním patře, Balkánci ve čtvrtém. „Teď zrovna odjeli, to je dobře,“ vtipkoval brankář bundesligového Bergischeru.

Proti Rakousku to nebyl úplně váš den, co?

(úsměv) „To bylo řečeno hodně mírně…Všichni jsme to viděli. Byla to katastrofa. Takový zápas snad nepamatuju. Při rozcvičce jsem se přitom cítil dobře. Teď to musím hodit za hlavu, což se stalo. Je nový den, připravujeme se na Makedonii. Rozebereme si to u videa a jedeme dál.“

I když vám první půle nevyšla, do druhé jste šel znova. Čí to byl nápad?

„Myslím, že trenérů. Necítil jsem se opravdu tak hrozně. Je fakt, že jsem si tam v prvním poločase hodil tři balony. A ve druhém zase. Je jasné, že to v pátek nebyl můj den. Jejich gólman chytil víc balonů. Sr…mě to hodně. Po utkání se tím člověk hodinku, dvě zaobírá. Říká si, co se stalo, proč. Ale není mi dvacet, abych to řešil další týden. Mám už nějaké zkušenosti. Vím, že mám další příležitost udělat to líp.“

Hned zítra proti Makedonii. Váš tradiční neoblíbený a osudový sok, co?

„Ano, neoblíbený. To je výstižné slovo. (úsměv) A osudový asi taky. Když jsme se jim vyhnuli v kvalifikaci, tak nám je vylosovali na Evropě.“

Už se tomu smějete?

„To je takový ironický úsměv…Víme, že je to zápas o všechno. Porážkou s Rakouskem jsme si přizavřeli dvířka, které musíme zpátky pootevřít. Musíme vyhrát co největším rozdílem a pak porazit Ukrajince.“

Myslíte, je náhoda, že jste na hotelu zrovna s Makedonci a s nikým jiným?

„Podle mě to rozdělovali podle sympatií. (smích) Rakušáci jsou s Ukrajinci a my s Makedonci.“

Co jste říkal na to, jak jejich hvězda Kiril Lazarov rozhodl v poslední vteřině o páteční výhře nad Ukrajinou?

„Dostali příležitost to rozhodnout. Že to dokázal Lazarov, to už je míň neočekávané. Ve svém věku samozřejmě trošku zpomalil, ale pořád to hraje perfektně. Bez kontaktu, hledá si prostor. Vyskočí, podívá se. Buď perfektně vystřelí anebo uvolní spoluhráče. Styl hry nezměnil, pořád je to super světový hráč.“

Vzpomínáte, jak jste na předloňském EURO v Chorvatsku chytil soupeři sedmičku po uplynutí hracího času a zachránil jste tím Česku vítězství o gól?

„V tu chvíli to byl krásný okamžik. Ale už je to dva roky zpátky. Ten sladký moment z vítězství bychom si rádi užili i zítra.“

Prý vám pak na Facebook psali naštvaní makedonští příznivci.

„Nedokázal jsem si to úplně přeložit. Ale pár „přátelských“ komentářů mi přišlo. Nějaký týden to trvalo. V tom laufu jsem si totiž neuvědomil, že běžím před makedonskou tribunu. Tak se není čemu divit, jak reagovali. Pokud mi nevyhrožují smrtí, člověk to přejde.“