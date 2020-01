Exsparťanský záložník Lukáš Zelenka trénuje žáky v pražském Meteoru. V jednom ze zápasů odhalil podvádějícího soupeře, který nasadil do hry starší fotbalisty. • Dominik Bakeš (Sport)

S míčem to Zelenka vždycky uměl. • Foto - Barbora Reichová (Sport)

Život má chuť zápasu, jak trefně pěje Igor Timko. Platí to pro všechny, jenže sparťanská legenda Lukáš Zelenka (40) není žádný No Name. Bojuje svůj dramatický mač, v němž právě teď vítězí.

Znáte to. V kopané vede od porážky k výhře tenká linie. V životní pouti jakbysmet a »Zelí«, který uměl na place nohama uštrykovat pulovr a dát přihrávku jako z omalovánek, by mohl povídat. A pro Blesk vypráví…

V září 2018 prohrával někdejší špílmachr Sparty vysoko na body. Provalilo se, že v amoku kombinovaném s chlastem praštil na hřišti v Hovorčovicích svoji manželku a matku dvou synů Kláru. Před svědky, kteří na něm nenechali nit suchou.

I proto, že si k domácímu násilí vyšetřovanému policií jedním vrzem nabrnknul milenku. O notný pátek mladší fotbalistku Dukly Veroniku Kozlíkovou (23).

Zlé krve tekly potoky. „Tenkrát jsem hodně pil,“ přiznává dnes Zelenka. Mohl si sám za to, že mu bylo ouvej, ale teď už je mu s blondýnkou Verčou a její něhou hej.

„Jo, je to Veronika, mám s ní dcerku Natálku. Narodila se přesně v den mých narozenin. No řekněte, není to kouzlo? Jsem šťastný. Nepiju a snažím se zhubnout,“ pověděl Blesku Lukáš.

„Dcerka je krásná, s partnerkou jsme spokojení, moji kluci o všem vědí a jsou v pohodě. Jen manželka se staví na zadní,“ usmál se trošku hořce. „Rozvedení ještě nejsme. Jsou to samé soudy, ona z toho chce vytřískat co nejvíc,“ posteskl si nad nekonečnou štrapácí.

No jo, holt kdo tříská, bývá obvykle také třískán. Ale on už to taky ví…