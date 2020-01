Kruté vteřiny na trestné, pak si Klimek užil nájezdové drama: Byl jsem klidný | iSport.cz

„Krutých sedmnáct sekund,“ líčil Klimek. „Navíc když jsem si všimnul, že odvolali gólmana.“ Oceláři se na speciální tah ve finiši prodloužení nachystali při oddechovém čase. Brankář Štěpánek si vyjel až k modré, u otevřených dvířek čekal obránce Vladimír Roth. Když vyhráli vhazování, vyšperkoval obránce Roth při Klimkově vyloučení přesilovku na pět proti třem. Jednu nebezpečnou střelu si Oceláři vypracovali, ale skóre zůstalo nerozhodné 2:2.

A přišlo další drama. Nájezdy se natáhly až k deváté sérii, Oceláři čtyřikrát protočili brankáře. Štěpánek chytal první nájezd, Kváča další dva, potom Štěpánek čtyři, znovu Kváča a nakonec Štěpánek. Úspěšnost měl lepší Kváča, chytil dva nájezdy ze tří (66,6 %). Štěpánek tři pokusy z šesti (50 %).

„V nájezdech už jsem byl relativně klidný,“ líčil s úsměvem Klimek. „Díval jsem se na ně z druhé strany, z trestné lavice, tak jsem byl už bez tlaku. Mohl jsem být uvolněný a docela jsem si je užil. I pro diváky to bylo určitě zajímavé.“

SESTŘIH: Třinec - Olomouc 2:3sn. O bodu navíc pro Moru rozhodl Zbyněk Irgl

U Ocelářů se v nájezdech postupně prostřídali Jiří Polanský (2 nájezdy/1 gól), Matěj Stránský (2/0), Petr Vrána (1/0), Wojtek Wolski (3/2) a Roman Szturc (1/0). Za Olomouc jeli Lukáš Nahodil (3/2), Petr Strapáč (1/0), Zbyněk Irgl (3/2), Pavel Musil 1/0) a Vilém Burian (1/0).

„Hodně nájezdů, bylo to dlouhé a hlavně se šťastným koncem pro nás, jsme rádi,“ oddechl si Klimek. Šel by do nájezdů taky? „Chtěl bych, ale letos už jsem dva nedal, tak nevím, jestli bych dostal důvěru,“ pousmál se.

Emoce, oboustranné, vzbudily hlavně nájezdy nové třinecké posily Wojtka Wolského. První nechali sudí opakovat, protože mu brankář Jan Lukáš při kličce podrazil holí nohy. A když pak Wolski vyšvihl při nájezdu forsbergovku, reklamovali Olomoučtí porušení pravidel. Jednak se jim nelíbilo, že Wolski šel na modré čáře při širokém oblouku s pukem mírně dozadu a pak chtěli využít trenérskou výzvu po kontaktu s brankářem při kličce.

„U toho Forsberga možná (Wolski) brankáře bruslí štrejchnul, dostal ho mimo bránu a potom jednou rukou zakončoval,“ mínil trenér Zdeněk Moták. „Uvažovali jsme, že si vezmeme výzvu kvůli nedovolenému bránění na gólmana. Bohužel to asi pravidla nepřipouští. Zajímavý byl i ten možná faul, možná nefaul Honzy Lukáše na Wolského. V každém případě, uspět proti Třinci na nájezdy s jejich plejádou parádních zakončovatelů je úspěch.“

Třinec - Olomouc: Wolski jako Forsberg! Nová akvizice zazářila při nájezdech

Nájezdový maraton nakonec rozhodl další z precizních střelců Zbyněk Irgl. Ocenil Wolského odvážnou kličku. Sám by případné milimetry ohledně směru puku při nájezdu neřešil. „Já bych nájezdy nechal být,“ komentoval Irgl. „Ať si hráč, pokud se opravdu nevrátí a je to pořád v jízdě, dělá, co chce. Mě taky kolikrát v tomto napomínali, být rozhodčí, tak bych to nechal.“

Spokojený byl nakonec i Lukáš Klimek. Byť mohl ke dvěma asistencím přidat i vítězný gól. „Ve třetí třetině jsem jel na Koubu (Štěpánka) z boku, zkusil jsem to na lapačku, ale přečetl to pěkně,“ popsal Klimek. „Škoda tyčky v prodloužení, chyběly centimetry. Nakonec to dopadlo dobře. Vyložených šancí jsme měli víc, v zápasech býváme střelecky aktivnější, ale hoříme na koncovce. Když šance budeme proměňovat, tak půjdeme nahoru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:16. Hrňa, 24:45. Wolski Hosté: 10:13. P. Musil, 26:19. Jaroměřský, . Irgl Sestavy Domácí: Štěpánek (s.n.–s.n., s.n.–s.n. Kváča) – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Chmielewski – Szturc. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Bryška, Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 106 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 33 21 4 1 7 113:80 72 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 34 19 2 6 7 117:85 67 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. K. Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 36 10 5 4 17 81:101 44 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 36 8 1 7 20 78:125 33 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Třinec - Olomouc: V deváté sérii nájezdů rozhodl Zbyněk Irgl, 2:3

Třinec - Olomouc: Jaroměřský potrestal chybu Štěpánka a vyrovnal na 2:2

Třinec - Olomouc: Wolski přidal svůj pátý gól v dresu Ocelářů, 2:1

Třinec - Olomouc: Štěpánek byl proti střele Musila bez šance, vyrovnáno, 1:1