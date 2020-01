Fotbalový obránce, jemuž po sezoně vyprší smlouva, se podle šéfa Viktorie Šádka cítí už skoro jako ředitel celého klubu, ale ono to bude možná trochu jinak. Zdá se, že by mohl z fleku nastoupit do kuchyně. Jako šéfkuchař, samozřejmě.

V tomto oboru se Limberský vyučil a zřejmě nic ze svého umu nezapomněl, což všem názorně dokázal u teplého bufetu v kantýně prvoligové Viktorky!