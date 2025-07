SOS! Slavia bez Dioufa, jeho nástupce se zranil. Nouzový tah vedl k výhře

Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Už bez El Hadjiho Malicka Dioufa, jehož transfer do West Hamu United se finalizuje, začal ve Slavii tvrdý boj o místa v sestavě. Český mistr nasadil poprvé v letní přípravě reprezentanty a o těsné výhře nad Blau Weiss Linec (1:0) rozhodl ve druhé půli Ondřej Zmrzlý. V tu chvíli už přitom vůbec neměl být na hřišti. Vrátil se na operativně po zranění Dominika Javorčeka. Najednou má kouč Jindřich Trpišovský k dispozici ze tří levých halfbeků jednoho.

Může z toho být ještě před startem sezony malér. Přestup Malicka Dioufa do Premier League je neodvratný, jeho nástupce Dominik Javorček z německého Kielu se v přípravném duelu proti BW Linec záhy po nástupu zranil. Nemohl došlápnout na nohu. Když mířil na ošetření, museli ho dva členové týmu podpírat. Nevypadalo to hezky. Do

akce šel znovu Zmrzlý, jenž měl mít po úvodním poločase po šichtě. Jenže jinou volbu na levou stranu už kouč na lavičce neměl. Nouzový tah byl nakonec vítězný.

Olomoucký odchovanec perfektně převzal ve vápně Sadílkovu prostrkávačku a obstřelil po zemi gólmana. Tento gól zůstal jediným, byť oba soupeři měli další šance…

Útulný stadionek v Rohrbachu v Horním Rakousku slávisté dobře znají. Tentokrát si na něj pozvali šestý tým posledního ročníku ligy. Přes hranice je opět vyrazila podpořit spousta fanoušků v dresech. Mezi diváky nechyběl ani internacionál Pavel Kuka s přítelkyní.

Houštecký nadával sudímu, byl vyloučen

Co viděl? Skoro už tradiční vyloučení asistenta Zdeňka Houšteckého ze 34. minuty za nevhodné poznámky směrem k rozhodčímu po emotivní dohrávce zákroku Simona Pirkla na Tomáše Holeše. Možná si vybavíte loňský letní přípravák s Rapidem Vídeň (3:0) v nedalekém Bad Leonfeldenu, v němž byli po nesmyslném vyloučení právě Malicka Dioufa vykázáni z lavičky Houštecký s hlavním trenérem Jindřichem Trpišovským. Samozřejmě za hlasité protesty.

Nyní to odnesl pouze Houštecký. Jeho kolega mohl setrvat na svém místě, byť s rozhodčím rovněž horlivě diskutoval. Hranice však zřejmě nepřekročil. Bouřlivák byl cestou do šatny vytleskán příznivci „sešívaných“, rozdal pár podpisů a vyfotil se. Žádný stres.

Na Dioufově pozici kmital Onřej Zmrzlý, jenž mohl na konci poločasu otevřít skóre. Po Kušejově výborné práci však branku minul. Stejně jako domácí, kteří dokázali držet s účastníkem Ligy mistrů krok. I díky rozhodčímu, jenž nepískl jasnou penaltu za faul na Lukáše Provoda.

Velké sólo nedotáhl David Douděra, jeden z těch, co sudímu a protihráčům spílal nejvíc. Potlesk si nejprve vysloužil za drzou osekávačku přímo před vlastní bránou, následně vyvezl balon středem až k vápnu Lince, jenže nádheru pokazil špatnou finální přihrávkou na Mojmíra Chytila.

Příští středu hraje tuzemský šampion v rámci rakouského soustředění s kyperským Arisem Limassol.