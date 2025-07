Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Tohle není fér, říkala si asi Barbora Krejčíková, když se za stavu 3:5 ve třetí sadě opřela o plachtu na krátké straně dvorce a usedavě se rozplakala. Obhajoba loňského titulu neztroskotala ve 3. kole Wimbledonu na jejím tenisovém výkonu ale zdravotní indispozici, která ji v závěrečné sadě potkala. Krejčíková padla s Američankou Emmou Navarrovou 6:2, 3:6, 4:6 po dvou a půl hodinách boje, české barvy v All England Clubu tak už hájí pouze osmifinalistka Linda Nosková.

Krejčíková odstartovala zápas s přemožitelkou Petry Kvitové skvěle. Od chvíle, co na začátku utkání za stavu 1:1 zatáhli nad dvorcem číslo 1 pořadatelé střechu, dominovala. Vstupní set urvala 6:2 a zdálo se, že kráčí za postupem a desátou wimbledonskou výhrou v řadě.

Osud si však přichystal pro loňskou šampionku těžkou zkoušku. Navarrová ovládla druhou sadu 6:3, načež Krejčíková odešla z kurtu, aby se uklidnila. Pauza na uklidnění zafungovala, rychle se dostala do vedení 1:0 a 40:0 při podání o pět let mladší Američanky. Ani jeden z brejkbolů však nevyužila a postupně začalo být čím dál zřejmější, že trpí. Za stavu 2:3 si zavolala ošetření, dostala pilulku, měřili jí tlak.

Nechtěla se poddat okolnostem a bojovala o šanci na obhajobu do umdlení, byť čím dál častěji končila po výměnách na dlouhé chvíle opřená v předklonu o kolena. Se zdravotním handicapem však bylo čím dál náročnější setrvat v roli agresorky, která ostrými údery diktuje tempo. Navarrová umně pracovala s nastalou situací, snažila se českou protivnici dostat do pohybu a držet míč co nejdéle ve hře.

Ukusovala z tyčinky, aby nastartovala tělo

Krejčíková se během zápasu oblékla do dlouhého rukávu, při změnách stran ukusovala z tyčinky, aby nastartovala tělo. Emoce ji přemohly za stavu 3:5. Před vlastním servisem na udržení v utkání se rozplakala a publikum ji potleskem vyzývalo, aby se nevzdávala. Ještě zvládla snížit na 4:5, o game později však po třiapadesáté nevynucené chybě v utkání proti druhému mečbolu musela kapitulovat.

Navarrová trefila v duelu téměř třikrát méně winnerů (13), ale spáchala také téměř pětkrát méně nevynucených chyb (11). Když opouštěla Krejčíková dvorec opět v slzách, vyprovázel ji za heroický boj s nepřízní osudu hlasitý potlesk.

Česká tenistka vynechala tiskovou konferenci, poskytla však zprostředkovaně vyjádření. „Půlku zápasu jsem si užívala, zničehonic jsem ale ztratila energii. Emma prostě byla víc fit než já,“ vysvětlovala. Podle Krejčíkové byla slabost zapříčiněna zřejmě tím, že se před utkáním najedla příliš brzy. „Proto jsem na kurtu začala jíst všechny ty banány a cukry. Ale lepší to nebylo, naopak jsem se cítila postupem času hůř a hůř. Je to pro mě velmi smutné a nešťastné,“ litovala.