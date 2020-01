Vrba v Bulharsku: Chci tu Ligu mistrů! Při představení padaly vtípky | iSport.cz

Přes svátky nabral sílu doma v Přerově a na startu roku už se s chutí pustil do nové práce. Pavel Vrba a jeho spolupracovníci přiletěli v neděli do Bulharska, aby se chopili trenérského žezla v Ludogorci Razgrad. V úterý je klub oficiálně představil na první velké tiskové konferenci. Vrba byl v dobrém rozmaru a dokonce vtipkoval, aby si lidé na jeho nový tým vsadili ve vyřazovací fázi Evropské ligy proti milánskému Interu. Jaká jsou úskalí jeho nového angažmá, popsal pro iSport místní sportovní novinář Teodor Borisov.

Vrba si z Viktorie vzal do Bulharska asistenta Zdeňka Bečku a trenéra brankářů Martina Ticháčka. Zástupci klubu nové trenéry provedli po stadionu a ukázali zázemí momentálně nejsilnějšího klubu v zemi, který po podzimu vede ligu o pět bodů před Levski Sofia.

„V první řadě chci poznat lidi, kteří pro Ludogorec pracují. Jsem potěšený, jakým způsobem funguje organizace klubu,“ řekl Vrba ve svém prvním větším interview pro klubovou televizi. Na přiloženém videu je vidět, jak si se zájmem prohlíží stadion, hřiště, místnosti s trofejemi i další prostory, kde bude téměř denně fungovat.

S týmem už absolvoval první trénink, příprava bude pokračovat kempem v Turecku. V úterý klub oficiálně představil své nové trenéry na tiskové konferenci. „Překvapilo mě, kolik vás sem přišlo. Je to pro mě skutečně velká výzva,“ pronesl Vrba, než představil své plány s týmem.

Razgrad vstupuje do sezony 15. února v lize doma proti Botevu Vraca, předposlednímu celku tabulky. O pět dní později přijde na řadu opravdu těžká zkouška, první duel vyřazovací fáze Evropské ligy proti Interu Milán.

„Los Evropské ligy mi udělal radost. Inter hrál na podzim v Lize mistrů proti Slavii, ty zápasy jsem viděl. Bude to velmi náročné, ale věřím, že výsledkem potěšíme bulharské fanoušky,“ pravil Vrba sebevědomě.

Rozpovídal se i o síle Interu. „Slavia odehrála proti Interu dvě odlišná utkání (1:1, 1:3). Doma mohl italský tým prohrát, Slavia nakonec odjížděla s bodem. V Praze ukázal Inter opravdovou sílu, naopak v Miláně jsme viděli i některé slabiny. Ale věřím, že máme šanci. Kurz 1:99 není špatný, zkuste vsadit 100 leva a třeba budete mít štěstí,“ vyzval přítomné nový kouč s úsměvem.

Vrba si uvědomuje vysoké ambice, kvůli kterým ho bulharský mistr v zimě angažoval. „Ludogorec je král bulharského fotbalu, v lize absolutně dominuje. Uvědomuji si, že ode mě se neočekává nic jiného,“ pousmál se úspěšný trenér.

Cíl, který ho do nového klubu zlákal, je jasný. „Byl jsem najatý proto, abychom hráli Ligu mistrů, proto jsem tu nabídku přijal. Chci tenhle úkol splnit i sám pro sebe a zahrát si skupinu téhle soutěže. Dostat se do skupiny je ta nejdůležitější věc, se kterou musíme v létě začít,“ zdůraznil Vrba hlavní motivaci. Nejslavnější klubovou soutěž dobře zná, třikrát si ji zahrál s Plzní.

V Bulharsku byli zvědaví, jaký má český trenér přehled o místním fotbale. „Měl jsem v týmu Romana Procházku a pracoval jsem i s Davidem Bystroněm, kteří hráli v minulosti za Levski Sofia. Jako trenér Žiliny jsem proti Levski hrál v kvalifikaci Ligy mistrů,“ připomněl Vrba.

„Od Romana Procházky znám bulharskou soutěž poměrně dobře. Hodně lidí si myslí, že kvalita ligy není vysoká. Ale já tvrdím, že to tak úplně není,“ hodnotil Vrba. „Souhlasím, že neznám všechny týmy z bulharské nejvyšší soutěže. Znám Levski, CSKA a Ludogorec. Tahle mužstva by v Česku patřila ke špičce,“ dodal.

Pro Vrbu jde o druhou trenérskou zahraniční štaci. „Pracoval jsem v podobném prostředí v Anži Machačkala, kde většina členů týmu byli cizinci. Jsem na takový způsob práce zvyklý, v tom nebude problém,“ pravil Vrba. „Je jasné, že se budeme snažit hrát co nejvíc ofenzivně a dělat radost fanouškům. Hlavním cílem jsou výhry a získat pro Razgrad devátý titul po sobě,“ řekl Vrba.

V lednu ještě možná přivede nějaké posily. „Je škoda, že nemůžeme mít oba, bral bych je,“ reagoval na otázku ohledně Messiho a Ronalda. „Ale vážně - chceme hráče, kteří k nám chtějí a můžou týmu pomoct,“ dodal s tím, že chce jednoho hráče do defenzivy a jednoho do ofenzivy.

A jak Vrbu vnímají v Bulharsku? Přečtěte si názor místního fotbalového experta Teodora Borisova, který se vyjádřil pro iSport.cz.

Borisov: Vrbův životopis je úchvatný

„Pro mě je Pavel Vrba výrazné jméno nejen na poli českého fotbalu, ale i z hlediska evropského. Jeho CV (životopis) je vskutku úchvatný. Z historického hlediska nepatří Plzeň k nejpopulárnějším a nejúspěšnějším klubům v Česku, přesto s ní hrál třikrát Ligu mistrů, Evropskou ligu a vyhrál pět ligových titulů. Měl úspěchy i v Žilině a u českého nároďáku, takže se nemusíme bavit o tom, jestli je to dobrý trenér, nebo ne. Pokud vidíme jeho výsledky v Anži (Vrbova krátká štace v Machačkale), můžeme si myslet, že neumí pracovat v zahraničí. Jenže on byl v klubu v době, kdy ho už nepodporoval Sulejman Kerimov (ruský miliardář), takže mu k potřebnému úspěchu chyběly finance. Teď bude Vrba pracovat v perfektní organizaci se všemi podmínkami pro to, aby byl úspěšný. Problém může mít s adaptací, Ludogorec zatím nemá dobrou zkušenost se zahraničními trenéry. Paulo Autuori (brazilský kouč) nevycházel s hráči, takže nestačí jen mít dobré CV. Uvidíme, jak proběhne zimní pauza, ale každý v Bulharsku od jména jako Vrba očekává velké věci.“