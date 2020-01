Válka tenistů: Hraješ jen pro prachy, opřel se Veselý do Rosola. Reakce přišla okamžitě!

Denise Somrové, partnerce tenisty Jiřího Veselého, to v těhotenství slušelo • Instagram

Lukáš Rosol před odletem na čtvrtfinále Davis Cupu do Japonska • Jaroslav Legner Sport

Lukáš Rosol chce dát reprezentovat v Davis Cupu a dostat se do nejlepší světové stovky • Jaroslav Legner (Sport)

Do společnousti se Petra umí vyšňořit. • Instagram

Víkendový výlet do Českého Švýcarska. • Instagram

Lukáš Rosol světu představil, jak by podle něho měla vypadat nominace na daviscupový zápas proti Slovensku: Vpravo Roman Jebavý, vlevo Zdeněk Kolář • Instagram

Jiří Veselý se se na Instagramu pustil do parťáka z daviscupového týmu Lukáše Rosola • Instagram

Pamatujete na období z let 2012 – 2013? Štěpánek s Berdychem vybojovali dvě »salátové mísy«, vše bylo sluncem zalité... A od té doby to jde s českým daviscupovým týmem z kopce! Po konci obou opor se plácá po barážích, a co hůř, kromě výsledků skřípou i vztahy…

A opět v tom lítá Lukáš Rosol! Ten se nejprve v listopadu rozhádal s nehrajícím kapitánem Navrátilem a nyní je na nože s reprezentačním parťákem Jiřím Veselým. Toho rozpálila fotka zkušeného ranaře s krajany Jebavým a Kolářem na Instagramu.

„Jsme připraveni reprezentovat ČR v kvalifikaci Davisova poháru proti Slovensku. Pevně věříme, že změny, které jsme v týmu navrhovali, budou vyslyšeny,“ napsal Rosol. A oheň byl na střeše!

„Já měl vždy za to, že bez dobré finanční odměny ty odmítáš reprezentovat!“ vzkázal mu naštvaný Veselý a naznačil důvody, proč v Davis Cupu naskočil naposledy loni v únoru. Nyní 177. hráč světového žebříčku to ale popřel. „Kdo tu mluví o penězích? Úplně zbytečně se ti podařilo odreflektovat, jak mizerné vztahy celá situace nese. Měl bys mít úctu k starším!“ napsal Rosol.

Takže, chlapi, kde je pravda?