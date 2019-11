Davis Cup vs. Federer? Soutěže týmů si šlapou na prsty kvůli termínům | iSport.cz

Mnoho nespokojených staromilců čekalo jak supi na každé zaváhání, které nový Davis Cup v Madridu udělá. Svou potravu dostali. Tribuny nebyly zdaleka vždy zaplněné, aplikace turnaje by zasloužila pětku, kvůli pozdním začátkům končily některé zápasy dlouho po půlnoci, utkání USA – Itálie ve čtyři ráno. Přes porodní bolesti ale ukázal týden ve Španělsku klíčovou věc – pro tenisty samotné byl Davis Cup důležitý a neprali se o něj s o nic menší vervou než dřív.

Příběhem ročníku zůstane Roberto Bautista. Španělskému hráči zemřel během turnaje otec, odletěl domů, aby se vrátil k týmu a získal pro něj první bod ve finále. „Navždy pro mě zůstaneš inspirací,“ řekl dojatý Rafael Nadal. Ten během týdne vyhrál všech svých osm zápasů a jeho hvězdná aura dodala prvnímu ročníku po revoluci na lesku. Byť se spekulovalo, že Nadal i Novak Djokovič startovali hlavně díky tučné finanční pobídce, kterou sami od pořadatelské společnosti Kosmos vyinkasovali.

Djokovič však přijel také pro to, aby se v týmové soutěži rozloučil se starým parťákem Jankem Tipsarevičem, jenž končil kariéru. Dojemná tiskovka Srbů po vyřazení ve čtvrtfinále, kdy si všichni poplakali, vzala také za srdce. Stejně jako životní výkony Kanaďanů Vaska Pospisila, Denise Shapovalova či Rusa Andreje Rubljova. Ukázalo se, že hrát pro svou zemi, pro svou vlajku je zcela stále něco jiného a výjimečného. 119 let historie Davis Cupu prostě nejde vymazat.

Někteří o novém Davis Cupu hanlivě mluvili jako o Piqué Cupu v narážce na obránce fotbalové Barcelony a duchovního otce nového formátu. Piqué se ukázal jako velký snaživec, v sobotu odehrál devadesát minut ligového zápasu proti Leganés a zase se vrátil na tenis. Na závěrečném ceremoniálu zazpívala jeho partnerka Shakira. Dvanácti tisíci diváky vyprodaná hala Cája Magica byla povzbudivou tečkou.

Všem je však zřejmé, že existuje jeden velký problém – inflace týmových soutěží. Už za šest týdnů začne ve třech australských městech ATP Cup, nový turnaj 24 národů o pohár i body do žebříčku. ITF i Kosmos nedokázali najít společnou řeč s ATP, aby tak nelogické kolizi zabránili. „Chceme se dohodnout s ATP. Měla by být jen jedna taková soutěž, bylo by to lepší pro všechny a pro tenis zvlášť. Současný stav nedává smysl,“ prohlásil Piqué to, co zmínili také Djokovič a další.

Zástupci Davis Cupu však v minulosti naráželi na odpor tehdejšího šéfa ATP Chrise Kermodeho. Jeho ale v čele mužské organizace střídá bývalý italský tenista Andrea Gaudenzi, což může prolomit vztahy. „Pokusíme se dohodnout,“ tvrdí Piqué. „Chtějí to Rafa, Novak i další hráči. A pokud možno, aby se hrálo v září po dobu dvou týdnů,“ dodal.

Pokud by k tomu došlo, a buďme si jistí, že v zákulisí se již horečně jedná, šlo by o velký útok na Laver Cup. Ten tento termín využívá a jeho duchovní otec Roger Federer není zřejmě ze současného vývoje nadšený. Švýcaři odmítli volnou kartu do letošního Davis Cupu, Federer už také oznámil, že jako jediný hráč z top 10 nenastoupí v lednu do ATP Cupu.

Třenice je zřejmá, zvlášť když Federer v minulosti mluvil o Piquém a jeho snažení kriticky a během Davis Cupu nyní brázdil s dalším odpůrcem nových pořádků Alexandrem Zverevem Jižní Ameriku při exhibicích. „Mluvil jsem několikrát s jeho agentem a myslel jsem si, že máme dobrý vztah. Asi došlo k nedorozumění. Já proti němu ale nic nemám, vždy říkám, že je mým idolem. V tenise ale existuje řada zájmových skupin,“ pokrčil rameny Piqué, jehož firma Kosmos se zavázala do Davis Cupu a ITF investovat 3 miliardy dolarů po dobu 25 let.

Věří, že tradice Davis Cupu je víc než Laver Cup. „Chápu, že Federer brání své dítě a chce, aby se z jeho turnaje, té exhibice, stal co největší možný podnik,“ prohlásil fotbalista. Tím musel Federera nadzvednout, jelikož Švýcar neustále opakuje, že Laver Cup je ryzí turnaj, nikoliv exhibice.

Dá se čekat, že budoucnost ještě přinese mnoho střetů i mimo kurt.