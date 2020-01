ME házená 2020 | Všechny fanoušky jsme znali, směje se Filip. Bělorusko? Nebezpečné všude | iSport.cz

Ondřej Zdráhala se snaží prosmýknout přes dvojici Severních Makedonců ve druhém duelu na ME v házené • AP Photo

Štěpán Zeman se snaží zastavit Kirila Lazarova z týmu Severní Makedonie v druhém duelu na ME v házené 2020 • AP Photo

Čeští házenkáři se radují z triumfu nad Severní Makedonií ve svém druhém zápase na ME 2020 • AP Photo

Oslavné české kolečko po vítězství nad Severní Makedonií na ME v házené • AP Photo

Martin Galia zářil ve druhém českém zápase na ME v házené • Ivo Dudek/chf.cz

Tomáš Mrkva předvedl proti Španělům dobrý výkon, na výhru proti úřadujícím mistrům Evropy to ovšem nestačilo (archivní foto) • Profimedia.cz

Tak v sobotu první body v hlavní fázi EURO? Házenkáři jdou na Bělorusko, známého soupeře z kvalifikace. „Je to určitě tým na naší úrovni,“ říká trenér Jan Filip. Naděje na výborné umístění pořád žije. Čechy ještě čekají ve Vídni minimálně tři duely. V pondělí vyzvou Chorvatsko a ve středu Německo.

Čeká vás papírově nejslabší soupeř, že?

„Já tohle prostě nemám rád…Každý soupeř tady má svou kvalitu. V kvalifikaci jsme s Běloruskem doma prohráli o gól, u nich jsme o dva vyhráli. Očekáváme zase vyrovnaný zápas. Oni hrají výborně v útoku a mají vynikajícího pivota. Nejsou jako Ukrajinci. Vpředu hrají daleko dynamičtěji a mají jasný systém, založený na dobrém pohybu a snaze vytvářet tlak na obranu. Ještě jsou nebezpeční v rychlém rozehrávání, kdy to tahají přes pravou spojku. Na to si musíme dát pozor. Jsou nebezpeční prakticky ze všech pozic.“

Jak na ně vyzrát?

„Musíme vycházet z naší obrany, která zatím funguje velmi dobře. Samozřejmě budeme zase potřebovat pomoc gólmanů. My jim věříme a potřebujeme oba dva. Jsme hrozně rádi, že to Tomáši Mrkvovi proti Španělsku vyšlo. Budeme se muset zlepšit v útoku. Máme představu, kudy bychom chtěli útočit.“

České spojky patří celkově k nejmenším na turnaji. Je to výhoda nebo handicap?

„I Slovinci mají malé střední spojky. Já myslím, že je to výhoda. Bránit naše malé hráče jeden na jednoho není pro ty vysoké jednoduché.“

Mrzelo vás, že byla proti Španělsku hala poloprázdná?

„Byli jsme se podívat na první poločas utkání Chorvatska s Rakouskem. To bylo samozřejmě o něčem jiném. Ale my jsme si říkali, že většina hráčů je zvyklá na komorní prostředí a že jestli to někoho překvapí, tak ne nás. Je jasné, že všem se hraje líp, když je hala plná. V prvních třech zápasech jsme měli obrovskou podporu. Včera jich přijelo asi pět. (úsměv)

A všechny jste znali, co? S kolegou Danielem Kubešem jste jim mávali.

„Přesně tak. Zase jsme o nich věděli. Naši kamarádi.“