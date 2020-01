Michal Březina padá při své volné jízdě na ME v krasobruslení 2020 • Reuters

Zklamaný Michal Březina čeká na body od rozhodčích po své volné jízdě na ME 2020 • Reuters

Michal Březina po své nevydařené volné jízdě na ME 2020, po které skončil bez medaile... • Reuters

Březinova medaile z ME 2020 • Instagram

Michal s Danielle do toho praštili loni v létě. • Twitter

Zklamaný Michal Březina mává fanouškům na ME 2020 • AP Photo

Dozněly poslední tóny Beatles, na které jel volnou jízdu, on poklekl a zabořil oči do ledu. Krasobruslař Michal Březina (29) věděl, že životní šanci na evropský titul promrhal. A že z vedoucí příčky sletí hluboko mezi poražené.

Nakonec se pád, který zapříčinily hned tři marné pokusy o čtverný salchow, zastavil na sedmé příčce. Zatímco o den dříve, čili „Yesterday“, to byla paráda a Michal bral za krátký program malé zlato, tentokrát prožil opravdový „Perný den“.

A i když v druhé půlce jízdy našel skokanskou jistotu a nasazením strhnul diváky, bylo pozdě. Sen o návratu na stupně vítězů po sedmi letech se rozplynul.

„Byl to skvělý závod a bojoval jsem až do konce. Doufal jsem, že konec se ponese na lepší notě, ale takový je život. Nyní pro mě má přichystaného něco mnohem důležitějšího. Nemůžu se dočkat, až uvidím svou ženu a přivítáme naši malou princeznu na světě,“ napsal »Mick« na své sociální sítě.

Útěchy se tak krasobruslař dočká co nevidět – jeho americká manželka Danielle mu v únoru porodí holčičku. Pak si bude moct při vzpomínce na volnou jízdu v Grazu říct: Nech to být! Nebo-li „Let it be“...