Premier League | Giganti řeší gólmany: Chelsea se chce zbavit hvězdy, United těší host | iSport.cz

Chelsea vyhrála jen jeden z posledních třech ligových zápasů, a obzvlášť po remíze 2:2 s rivaly z Arsenalu se na jejího brankáře začala snášet velká kritika. Kepa Arrizabalaga totiž v téhle sezoně selhává v jedné metrice, která je pro muže v rukavicích celkem zásadní - v zákrocích.

Nejdražší gólman světa, který na Stamford Bridge dorazil před rokem a půl za 72 milionů liber (2,14 miliardy korun), má procentuální úspěšnost zákroků jen 56 %. To je z brankářů, kteří odehráli nad 1000 minut v lize, suverénně nejhorší.

„Příštích pět měsíců bude klíčových pro jeho kariéru,“ hodnotil po zápase s Arsenalem, kdy Španěl inkasoval z obou střel na branku, někdejší záložník Chelsea Joe Cole. „Potřebuje se zlepšit v několika oblastech, především při chytání centru. Vypadá nervózně. Týmy se na něj začínají zaměřovat a posílají víc centrů do vápna,“ vysvětlil.

Chelsea už se podle zpráv z britského tisku začíná dívat po náhradě. Zdroje tamních deníků se shodují, že jedničkou na seznamu vysněných posil je Nick Pope, 27letý Angličan, který si vydobyl místo jedničky Burnley a probojoval se i do reprezentačního výběru. Gólman, který má ve 13. týmu Premier League smlouvu do roku 2023 s opcí na další rok, se naposledy blýskl čistým kontem při výhře 2:0 nad Manchesterem United.

Když už zmiňujeme „rudé ďábly“, i u nich se začíná přetřásat možná výměna mezi tyčemi. A dokonce k ní nebude ani potřeba jakýkoli přestup, dříve neotřesitelnou pozici Davida de Gey začíná ohrožovat borec „z vlastních zdrojů“.

Anglii totiž uchvátil Dean Henderson. 22 letý rodák z města Whitehaven hostuje v Sheffieldu United a skvělými výkony vytáhl ligového nováčka na senzační osmé místo s desetibodovým polštářem na obávané sestupové pásmo. Experti i fanoušci začínají volat po tom, aby byl prvním gólmanem Anglie pro EURO, dosavadní jednička Albionu Jordan Pickford v Evertonu s úspěšností zákroků kolem 64 % zrovna nezáří.

V Manchesteru United vědí, že v Hendersonovi mají budoucí jedničku. Jenže zůstává otázkou, jak blízká ta budoucnost je... Mladý Angličan kroutí v Sheffieldu už druhou sezonu a prý by se nebránil tomu, aby tam strávil na hostování i třetí ročník. „Rudí ďáblové“ budou podle informací Daily Mailu vyhodnocovat situaci v brance nejdříve v dubnu, v té době bude známé, jestli Henderson bude i od léta pomáhat Sheffieldu, nebo se s pompou vrátí na Old Trafford.

Jedno je každopádně jisté - v případě návratu do „divadla snů“ by anglický gólman nechtěl prosedět sezonu na lavičce. „Chce hrát fotbal za áčko. Asi bych to neměl říkat, ale nemyslím si, že by chtěl někomu dělat dvojku,“ sdělil novinářům kouč Chris Wilder, který Hendersona v Sheffieldu vede.

Současná jednička Manchesteru United David de Gea má smlouvu do roku 2023 s možností prodloužení o další rok, stále kolem něj ale krouží zájemci, v létě o něj hodně stálo PSG. Za ním má Ole Gunnar Solskjaer momentálně dva zkušené borce, Sergia Romera (smlouva do roku 2021) a Lee Granta (do konce sezony), na svou šanci čeká i Joel Pereira, toho času hostující v Heart of Midlothian a samozřejmě i česko-slovenská dvojice mladíků Matěj Kovář - Alex Fojtíček.