Někdo si po kariéře kecne do ušáku, cucá lahváče a nadává u televize. Jiný to má hozené tak, že by ho lenošení zničilo. Jako Honzové Rajnoch (38) a Svátek (36).

Fotbaloví hračičkové provozují v centru metropole restauraci U Rarášků útulnou jako klícka. S pivkem jako křen a s laskominami k němu. „Je to ve stylu městských pivnic. Máme hospodu kousek od míst, kde jsme vyrůstali a kde jsem mladšího bráchu zapomněl v kočárku na hřišti.“ usmívá se bývalý reprezentant Rajnoch. „A když jsme to tady otevřeli, tak jsem sám přestal pít,“ přidává další perličku.

Pánové, jak se to přihodí, že se z ligových plejerů stanou restauratéři?

Jan Svátek: „Fotbal a hospoda, to spojení přece fungovalo vždycky. Oslovil nás majitel tohoto baráku, že by tady chtěl udělat klasickou hospodu, znal nás a slovo dalo slovo.“

Jan Rajnoch: „Dostal jsem nabídku od našeho společného kamaráda. Hledal společníka, tak jsem šel do toho. Udělali jsme si pravidla, já jsem do toho šel jako investor. Dostal jsem nějaká procenta, ale kluci to mají na starosti. Já co můžu, tak pomůžu,ale pořád je pro mě priorita fotbal.“

Vám se prostě nechtělo životem po kariéře jen tak proplout, že ano?

Jan Svátek: „Nehraju už dva roky. S kamarádem máme restauraci i na Smíchově, pak jsem připravoval tuhle hospodu. Na fotbal nebyl čas a tohle mě baví.“

Jan Rajnoch: „Já prostě musím pořád něco dělat a tady se můžu naučit spoustu věcí. Je to nové, stejně jako můj život po kariéře. A taky musím mít vždycky všechno najednou. V krátkosti jsem se oženil, narodily se mi dvě děti, takže se pořád něco děje, nemám čas vymýšlet nějaké blbosti.“

Když jste nakousl ty děti…

Jan Svátek: „Mám dceru.“

Jan Rajnoch: „Já mám dvě, musel jsem ho trumfnout a on mě zase trumfuje ve vaření.“

No jo, slyšel jsem, Honzo, že se umíte otáčet v kuchyni.

Jan Rajnoch: „Ve čtyři ráno dělá Honza nejlepší jídlo.“

Jan Svátek: „Je to spíš spojení koníčka nutnosti, když třeba nepřijde kuchař. Nevyhledávám to, ale doma vařím moc rád.“

Jste v samém srdci Prahy. Kdysi tady bývala vinárna, kam chodil Václav Havel. Máte zajímavou klientelu?

Jan Svátek: „Musím říct, že ano. Začínají chodit i herci z Národního divadla, například Standa Majer. Taky muzikanti, třeba Matěj Ruppert z Monkey Business. Pro lidi je to příjemné, a zajímavé, když vidí, že tady sedí herci, nebo sportovci.“

Jan Rajnoch: „Vidíte támhle tu kšiltovku? Ta je Tomáše Ujfalušiho. Byli tady Marek Jankulovski, Pavel Nedvěd, Radek Kováč tady slavil narozeniny. Chodí kluci z Realu Top Praha, Leoš Noha, Kuba Štáfek. Snažíme se to dělat tak, že máme známé. To je moje práce, když neumím pořádně načepovat pivo, tak sem lákám kamarády. Učím se to, neumím to, ale všichni naše pivo chválí. Je to fakt kvalita a v kuchyni máme všechno domácí, přímo z farmy, nic z velkoobchodu.“

Jan Svátek: „Je moc fajn, že k nám chodí naši známí a kamarádi, jenže jen oni vás neuživí. Je třeba, aby se sem vraceli štamgasti, a začínají se to učit. Zkusili jsme i zabijačku čtyř prasat a myslím, že se to povedlo. Lidi se bavili, mohli si zkusit, jak se dělají jitrnice. Děláme večery s živou hudbou, zpívá nám tady výborně i bývalý fotbalista Radek Hofmeister. Zkrátka se snažíme, aby se pořád něco dělo.“