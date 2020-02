Tragická nehoda! Před Prahou zahynul bývalý talent fotbalové Boleslavi

K nehodě došlo kolem druhé hodiny ráno na dálnici D10 směrem na Prahu. Auto se srazilo s kamionem, oba cestující v osobním voze bohužel kolizi nepřežili. „Z dosud nezjištěných příčin řidič osobního vozidla narazil do zadní části nákladního vozidla. Při nehodě dva lidé cestující v osobním vozidle utrpěli zranění neslučitelná se životem a na místě jim podlehli. Po dobu zásahu IZS a odstraňování následku byla dálnice uzavřena,“ sdělil pro iDnes.cz Zdeněk Chalupa, krajský policejní mluvčí. Provoz byl obnoven kolem půl sedmé ráno.

Jedním z tragicky zesnulých měl podle dobře obeznámených zdrojů být bývalý fotbalový talent Marek Koštíř. Hráč, jenž zkoušel štěstí v ligové Boleslavi, Jablonci či Bohemians, se nechvalně proslavil před čtyřmi lety. S dvěma promile alkoholu v krvi tehdy ujížděl strážníkům mimo jiné přes Václavské náměstí.

Spěchal z Křižovatky ulic Žitná a Krakovská, pak zabočil do Příčné ulice, šlápl na plyn a dostal smyk. „Narazil do vozidla, ale ujížděl dál. Pak naboural do dalších aut, až to ho zastavilo,“ řekla tehdy Blesku policejní mluvčí Irena Seifertová.

Mladý fotbalista tehdy nabořil hned šest aut. Při havárii, která se mu stala osudnou, ale podle dostupných informací za volantem neseděl…