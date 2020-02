Devětadvacet let starý vrtulník, ve kterém našli smrt Kobe Bryant se třináctiletou dcerou Giannou a dalších sedm lidí - Sikorsky-76B • State of Illinois

V symbolické datum 24.2.2020 se uskutečnilo poslední rozloučení pro veřejnost s tragicky zesnulými Kobe Bryantem (†41) a jeho dcerou Gigi (†13). Jejich skon zapříčinila nešťastná nehoda vrtulníku, která se udála 4 týdny zpátky. Spolu s nimi při nehodě zahynulo dalších 7 lidí. Vdova po Kobem Bryantovi zažalovala majitele vrtulníku, který havaroval. Oznámila to v den, kdy se s bývalou hvězdou Los Angeles Lakers přišly do haly Staples Center rozloučit tisíce lidí.

Podle Vanessy Bryantové za havárii mohla nedbalost a neopatrnost pilota Ary Zobayana, který při nehodě rovněž zahynul.

Datum rozloučení bylo zvoleno podle čísel, které nosili na dresu Kobe, který velkou část kariéry odehrál s číslem 24, a Gigi, číslo 2 už bylo vyřazeno na její počest školou, kde studovala. Navíc letošní rok symbolizuje počet let, která Kobe strávil v NBA a počet let vztahu Kobeho a jeho milované Vanessy, obojí se rovná číslu 20.

Začátek obstarala Beyoncé, která zapěla jedny z Kobeho nejoblíbenějších písní „XO“ a „Halo“. „Jsem tu, protože jsem milovala Kobeho,“ uvedla své písně. Jako první poté promluvil moderátor Jimmy Kimmel.

„Dnes je smutný den, ale je to také současně oslava života. A přímo v budově, kde jsme my fanoušci Lakers a Kobe společně prožili tolik nejkrásnějších chvil v životě,“ uvedl v emotivním projevu Kimmell, po kterém před fanoušky vystoupila i Vanessa Bryantová.

„Bůh věděl, že jeden bez druhého by bez sebe nevydrželi. Proto si je k sobě musel vzít oba, aby byli spolu. Lásko, postarej se o naši Gigi,“ řekla na adresu zesnulé dcery i manžela, se kterým žila od roku 1999. „Byl to nejlepší manžel na světě. Ani nejde slovy popsat, jak moc mě miloval. Já byla oheň a on led. Občas to bylo obráceně a byl pro mě vším,“ dodala.

Celá smuteční slavnost pojmenovaná alegoricky »Oslava života« se odehrála ve Staples Center, které je domovem Los Angeles Lakers, tedy týmu kde hráč přezdívaný »Černá Mamba« strávil celou kariéru. Kromě rodiny v čele s manželkou Vanessou a třemi dcerami Natalií (17), Biankou (3) a Capri (7 měsíců) se tryzny zúčastnila i řada přátel, hráčů L.A. Lakers a dalších představitelů NBA. Dále navštívilo akci také přes 20 tisíc fanoušků z 80 tisíc, co se přihlásilo do loterie o možnost být součástí. To svědčí o obrovském dopadu Bryantova odkazu jak za sportovní kariéru, tak za osobní život.

Úřady zatím nemají žádné důkazy, že by tragickou nehodu způsobila závada na stroji, konečné výsledky vyšetřování však budou známy nejdříve za rok. Žaloba byla také podána na Zobayanovy pozůstalé mimo jiné s odůvodněním, že už v 2015 byl potrestán za létání při špatné viditelnosti. V době nehody přitom kvůli špatné viditelnosti nelétaly ani vrtulníky bezpečnostních složek.