Rittich proti Detroitu napravil zaváhání, trefil se Vrána i Kubalík | iSport.cz

Góly

Domácí: 09:58. Okposo, 47:47. Okposo

Hosté: 16:37. Wheeler

Sestavy

Domácí: J. Johansson (C. Hutton) – C. Miller, Dahlin, Ristolainen, Montour, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Sheary, Ma. Johansson (A), Vesey – Frolík, Lazar, Skinner – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons.

Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – Pionk, D. Kulikov, DeMelo, Beaulieu, Poolman, Bitetto (A) – Wheeler (C), Scheifele (A), Ehlers – Laine, Copp, Connor – Roslovic, Eakin, Appleton – G. Bourque, N. Shore, Harkins.

Rozhodčí

Sutherland, Nicholson – Gibbs, Shewchyk

Stadion

KeyBank Center, Buffalo