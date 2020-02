Přiznání fešáckého šampiona Svobody: Jsem singl! Je na mě něco divnýho…

„Samozřejmě že na mně je něco divnýho, jinak by to tak asi nebylo...“ smál se David Svoboda po Hrdličkově otázce na tělo. „Já jsem hrozně časově zaneprázdněnej, jsem člověk, který má hrozně rád svoji práci, a cítím se strašně dobře, když mám od rána do večera pořád co dělat,“ vykládal olympijský vítěz z Londýna 2012.

„To je dobrý, co se týče profesionálního života, horší je to, co se týká vztahů a osobního života. Jsem rozhodnutý na tom zapracovat, ale teďka mám před sebou ještě nějaké výzvy, na kterých je potřeba zamakat,“ popsal situaci. Nebrání se prý ale ničemu… „Když se někde s někým potkám, tak jsem ready. Kontaktu se nebráním, ale nejsem ve fázi, že bych aktivně vyhledával.“

Když pak měl Svoboda vzkázat divačkám, jak to má s případnou jednorázovkou, vzal to upřímně. „Ono to tak vlastně je… Ale vždycky je to s cílem rozvinout to dál… Člověk to musí zkoušet, nemůže čekat, že štěstí za ním přijde samo,“ prohlásil. Na celé povídání s Davidem Svobodou se můžete podívat v pondělí večer v pořadu Česká ulička Michala Hrdličky na O2 TV Sport.