IRON Lada Vondrová vyběhla za půl hodiny dvě zlata: Kde je limit? Nevím! | iSport.cz

Nechcete si taky udělat svou značku jako Katinka Hosszúóvá?

(úsměv) „Zatím ne, ještě na tom nejsem tak dobře, abych se mohla takhle vytahovat.“

Neměla jste z takového programu obavy?

„Já jsem na to zvyklá. Říkala jsem si, že když už jsem zvládla dvacet minut po čtvrtce běžet osmistovku, zvládnu už všechno. Pro mě je to nejlepší trénink, budu v tom dál pokračovat.“

Po čtvrtce pořádně bolí nohy, jak rychle jste se zotavila?

„Chvíli to byl kolaps, to jsem si říkala, že to nedám. Měla jsem jen nohy nahoře a říkala si: Holka, to musíš doběhnout, a soustředila jsem se. Pak jsem se z toho dostala a docela jsem se těšila, protože je to přece jen kratší. Pro mě je to spíš bonus, jak na to jsem zvyklá. A jak jsem letos zrychlila, tak to běhám ráda.“

Jak na tom budete druhý den?

„Uvidíme zítra. Ale musím zaklepat, že to snáším docela dobře. Když se to takhle povedlo, myslím, že to bude zítra dobrý.“

Máte dva tituly, ale zvlášť čas na čtvrtce je skvělý. Po devatenácti letech jste vzala Heleně Fuchsové rekord šampionátu, je to letošní třetí čas v Evropě a čtvrtý na světě…

(úsměv) „Poslouchá se to suprově… Já jsem hlavně chtěla zabojovat na té čtvrtce o ten rekord mistrovství a čas pod padesát dva. Ta dvoustovka byla jen bonus, tak jsem hrozně ráda, že to byl titul.“

Kde máte limity?

„Upřímně, vůbec nevím. Já věděla, že mám na to zaběhnout pod padesát dva, chtělo to jen správný závod, trochu rychleji to jen rozběhnout a bylo to tady.“

Mrzí vás v takové formě o to víc odložené mistrovství světa, které se v čínském Nan-ťingu nemůže konat kvůli epidemii koronaviru?

„Určitě to trochu mrzí, ale nedá se nic dělat. O to větší je motivace na ostrý limit v létě.“

Olympijskou jistotu vám dá čas 51,35, ukázala vám halová sezona, že je to reálné?

„Určitě, doufám, že to tak bude. Olympiáda je sen a cíl. Hlavně musím vydržet a zdravá a myslím, že by se to mohlo dát.“

V zimě jste se oproti minulému roku zlepšila o masivních 85 setin sekundy, dává vám to sebevědomí pro léto?

„Určitě jo. Zlepšila jsem se skoro ve všem, do venkovní sezony půjdu s větším sebevědomím a chutí zvládnout limit. Dávám si cíl a sen olympiádu, kam až se posune, to nedokážu říct.“