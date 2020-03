Oops, bude nás pět! Exkouč Sparty Stramaccioni se od ženy dozvěděl, co stihli v Íránu

Rodina bývalého trenéra Sparty Andrey Stramaccioniho se opět rozroste. To, že k synovi Giuliovi (ročník 2014) a dceři Eleně (2017) přibude další potomek, oznámila koučova choť Dalila na Instagramu. „Oops. We did it again!“ uvedla rozpustile pod fotografií, na které ukazuje těhotenské bříško.