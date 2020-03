Kliky, ryby, show! Dostál ohromil Finsko. Mluvil o vajíčkách i Anaheimu | iSport.cz

Do stařičké Ice Areny, která je od roku 1965 domovem Ilvesu Tampere, se vejde 7300 fanoušků, hned tisícovka nemá vlastní místa na sezení. Ale to nevadí, po vyhraných domácích utkáních, letos jich bylo 19, stejně všichni stojí, dupou a aplaudují. A těší se, jakou show předvede jejich miláček, devatenáctiletý brankář Lukáš Dostál, jediný to cizinec na soupisce. Bude benchovat s brankou, nebo jen házet rybičky? Dostál byl hlavním strůjcem nejlepší sezony Ilvesu za posledních 21 let, škoda jen, že ji pandemie koronaviru neumožnila dohrát.

"Posilování s brankou mi spoluhráči ukázali na instagramu, tak mě napadlo, že bych po vyhraných utkáních mohl vždycky nějak potěšit fanoušky. V České republice je to běžné, tady vůbec ne. Naši fans to pravděpodobně vůbec neočekávali, proto se jim to tak líbilo. Teď je to už mou nedílnou součástí," promluvil nejen o divokých oslavách Dostál v rozhovoru pro finský server yle.fi na konci února.

Česká brankářská škola má v Tampere výborný zvuk, frčí hlavně rodáci z Brna... Dominik Hrachovina získal s Tapparou v roce 2016 a 2017 mistrovské tituly (v roce 2018 bral stříbro), o šest let mladší Dostál si podmanil brankoviště konkurenčního rivala z Ilvesu.

Libo malý důkaz? Dostál v březnovém hlasování 77 novinářů o titul nejlepšího hráče finské Liigy skončil šestý, nejlepší ze všech brankářů v soutěži. Klobouk dolů, před ním se umístili pouze útočnící, cenu Lasse Oksanena získal kanadský forvard Raumy a vítěz bodování Justin Danforth.

Dobře si vedl i Jakub Krejčík z Oulu, který se umístil na dvanácté pozici a byl druhým nejlepším obráncem po Matthewu Caitovi.

Výsledky hlasování o Cenu Lasse Oksanena 1. Justin Danforth (Lukko Rauma) – 132 bodů

2. Eemeli Suomi (Ilves Tampere) – 66 bodů

3. Julius Nättinen (JYP Jyväskylä) – 41 bodů

4. Juho Lammikko (Kärpät Oulu) – 36 bodů

5. Jesse Puljujärvi (Kärpät Oulu) – 25 bodů

6. Lukáš Dostál (Ilves Tampere) – 25 bodů

12. Jakub Krejčík (Kärpät Oulu) – 14 bodů

19. Patrik Rybár (Kärpät Oulu) – 2 body

Ale zpět k Dostálovi. 19letý talent, který byl na přelomu roku českou jedničkou na domácím světovém šampionátu juniorů, zamířil do Finska před koncem loňské sezony z Komety. V základní části stihl deset utkání, v play off sedm. Hodně podařených, třeba dodat. Ilves v předkole vyřadil Saipu 2:1 na duely, aby následně byl ve čtvrtfinále důstojným soupeřem suverénu základní části z Kärpätu.

Oulu v základní části získalo o 46 bodů více než Ilves a vyhrálo 4:0 na utkání, hned tři duely ale skončily o jediný gól a dvakrát rozhodovalo prodloužení.

Fanoušci Ilvesu Tampere kousky Lukáše Dostála milují. • Foto twitter.com/ilveshockey

"Moc se mi tady líbí, všichni jsou milí. Život je zde jiný než v České republice, kde je velmi stresující. Tady je všechno takové volnější, na ulicích se lidé zastaví, baví se spolu. Myslím, že mi to pomůže, chci, aby ze mě vyrostl dobrý a skromný člověk," vyznal se pro Yle Dostál.

Na severu se rozkoukal, aklimatizoval, začal bydlet sám. Jeho spolubydlící Toni Hentkonen byl vytrejdován, takže od loňského jara je na bytě sám se svým psem. "Nejsem vůbec dobrý kuchař, takže to bylo docela náročné. Ale míchaná vajíčka zvládnu, a když jsem potřeboval s něčím pomoci, třeba s praním, zavolal jsem rodičům do Česka. Hodně taky koukám na Netflix," přiznal se Dostál, který to letos neuvěřitelně rozbalil.

S 43 zápasy na kontě byl třetím nejvytěžovanějším brankářem soutěže. Úspěšnost zákroků 92,76 % a tři čistá konta ho vynesly na třetí místo tabulek, lepší byli jen Justus Annunen z Kärpätu a Michael Garteig z Tappary. S průměrem 1,78 inkasovaného gólu na zápas zaostal Dostál za prvním Annunenem o jedinou setinu.

186 centimetrů vysoký brankář ale odchytal o rovných dvacet utkání více než Annunen, kterému větší porci minut nedopřál bývalý slovenský brankář Mountfieldu HK Patrik Rybár (37 startů).

O Anaheimu zatím nepřemýšlím

"Větší gólmanský talent jsem ještě neviděl. Má všechny předpoklady stát se jedním z nejlepších na světě,“ smekl v lednu v rozhovoru pro iSport Premium před svým svěřencem trenér gólmanů v Ilvesu Markus Korhonen, který coby skaut spolupracuje i s kluby NHL i KHL. „Má před sebou velkou kariéru v NHL. Dovednosti, které má v tak nízkém věku, jsou pro mě až nereálné.“

"Větší gólmanský talent jsem ještě neviděl," smekl před Dostálem trenér brankářů v Ilvesu Markus Korhonen, který coby skaut spolupracuje i s kluby NHL i KHL. • Foto twitter.com/ilveshockey

Díky mocnému finiši a třem březnovým výhrám, během kterých Dostál inkasoval pouze pět branek, skončil Ilves na čtvrtém místě tabulky. Výše od roku 1998 nikdy nebyl! "Pomůže to prestiži, protože klub na tom nebyl před pár lety vůbec dobře. V sestavě jsme měli plno mladých kluků," myslí si Dostál.

O čem mluvil? Pouze osm hráčů ze soupisky Ilvesu se narodilo před rokem 1995 a žádný před rokem 1990.

Finské play off se ale bohužel stejně jako v dalších evropských hokejových ligách nerozběhlo, mistrovský titul nebyl k nelibosti Kärpätu, se 127 body jasného vítěze základní části, udělen. Alespoň malou náplastí může být pro tým jistota účasti v Lize mistrů, kde se poprvé představí i Ilves.

"Byla to skvělá sezona, škoda, že skončila takhle předčasně. Chtěl bych poděkovat celé organizaci Ilvesu, spoluhráčům a především skvělým fanouškům, kteří nás podporovali na každém utkání. Kiitos (Děkuji, pozn.red.)," napsal Dostál na svůj oficiální instagramový účet, který má v Ilvesu platnou smlouvu do 30. dubna.

Co bude dál? Kdo ví, jeho práva v NHL vlastní Anaheim, který ho draftoval v roce 2018 ve třetím kole z 85. pozice. "NHL byla a stále je pro mě největším snem. Ale aktuálně o tom nepřemýšlím, uvidíme, co přinesou následující měsíce."