Serie A řeší platy hráčů. Březen za nula? Ronaldo může přijít o stamiliony | iSport.cz

Je to téma ve švýcarském Sionu, německém Mönchengladbachu, španělské Barceloně – i celé Itálii. Co s platy hráčů, kteří kvůli pandemii koronaviru místo zápasů sedí doma? Majitelům klubů hrozí obrovské ztráty, a tak přemýšlejí, jak je co nejvíc minimalizovat. A je víceméně jasné, že část z nich budou muset vzít na svá bedra i fotbalisté.

„Platy hráčů nemohou být v této situaci nedotknutelné tabu,“ prohlásil jasně Gabriele Gravina, šéf Italské fotbalové federace.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Po včerejším jednání vedení Serie A s majiteli klubů a hráčskou asociací jsou podle listu Corriere dello Sport aktuální dva návrhy. Podle jednoho by fotbalisté přišli o celou březnovou výplatu, podle druhého, který počítá s nedohráním soutěže, pak o poměrnou část celé roční mzdy. Šlo by o 20 až 30 procent s tím, že tento krok by se netýkal hráčů s minimální mzdou. O to tvrději by naopak dopadl na nejlépe placené hvězdy.

Nejvíc v Serii A bere Cristiano Ronaldo, který si v Juventusu přijde ročně na 31 milionů eur (837 milionů korun) čistého. Pětatřicetiletý Portugalec by podle nejhoršího scénáře musel oželet 9 milionů eur, tedy 243 milionů korun.

Vše je však zatím ve stadiu úvah, italská fotbalová tripartita se zatím na společném postupu ještě nedohodla.