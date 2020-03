Jakub Otava o datech, Spartě v kruhu a Trpišovském a bossovi Šádkovi | iSport.cz

Poté, co zkraje roku 2017 odcházel z pražské Sparty do agentury Sport Invest, dělali si z něj kluboví bossové legraci, že přešel na druhou, „temnou“ stranu. Teď se s nimi Jakub Otava bude setkávat v další roli: stal se spolumajitelem a výkonným ředitelem společnosti 11Hacks, která se zabývá fotbalovou datovou analytikou. „Je ze mě fotbalový hacker,“ směje se. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o potenciálu čísel a statistik a ohlíží se i za deseti lety na Letné. „Byli jsme jako pes, který se honí za svým ocasem. Pořád jsme chtěli být úspěšní, ale paradoxně jsme tím jen ztráceli čas,“ říká.

Ve Spartě začínal jako tiskový mluvčí a ředitel komunikace, vypracoval se až na člena představenstva pro sportovní oblast a mezi nejbližší muže majitele Daniela Křetínského. V šestatřiceti se však dohodl na konci svého angažmá – a prý je to uzavřená kapitola. Byť se říkalo ledacos.

Proč jste se rozhodl odejít z agentury Sport Invest? Našel jste větší výzvu?

„O výzvu jde v tom smyslu, že mám možnost podílet se na inovaci fotbalu. Data mě pohltila a věřím jim. Odcházím z největší agentury nejen u nás, je to evropská špička. Klukům ze Sport Investu jsem hrozně vděčný za šanci, po odchodu ze Sparty jsem mohl zůstat u fotbalu, navíc na vrcholné úrovni. Ale časem jsem zjistil, že agentská práce asi není úplně přesně to, co bych chtěl dělat. Bylo to pro mě hodně složité i z hlediska působení na českém trhu.“

Čím to?

„Nebylo jednoduché se přepnout ze Sparty do role agenta. Jednat s ní jsem nemohl a ani nechtěl, přišlo mi to i strašně nefér, protože jsem znal všechno, detaily veškerých smluv. Se Spartou jsem se navíc rozešel v dobrém, na základě svého rozhodnutí a dohody s Danem Křetínským. Sedět na druhé straně stolu by bylo hodně nepřirozené. Ve Slavii mě zase logicky dodnes vnímají jako sparťana. I proto jsem se zaměřil na zahraničí, byl jsem u několika zajímavých transferů: Filipa Nováka do Trabzonsporu, Ondry Mihálika do Alkmaaru, Tomáše Hájka do Arnhemu… Zažil jsem mnoho jednání a schůzek, přinesly mi hodně zážitků i setkání se spoustou zajímavých lidí.

Kdo vás zaujal?

„Velkým zážitkem bylo potkat ředitelku Chelsea Marinu Granovskou, která má strašně silnou úlohu. Zjistil jsem, že se přirozeně pohybuje v mužském světě. Umí hrát hru, která k jednání patří, věděla přesně, o co jde. Sranda byla, když jsem přijel do ciziny za lidmi, kteří mě znali ze Sparty, a teď jsem před nimi stál jako agent. Dělali si legraci, že jsem přešel na temnou stranu Síly.“ (směje se)

Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupil zrovna do fotbalové datové analytiky?

„Potkával jsem se poslední dva roky s Jakubem Dobiášem, zakladatelem firmy 11Hacks a průkopníkem datové analýzy u nás, sedli jsme si lidsky, strašně mě chytlo to, co dělá. Pamatoval jsem si navíc film Moneyball (snímek z roku 2011 o využití počítačové statistické analýzy pro výběr hráčů v baseballu). Jakub Dobiáš a kluci kolem něho, kteří projekt už nějaké čtyři roky budují, mají obrovské znalosti o fotbale, až jsem z toho byl překvapený, i schopnosti v oblasti IT, matematiky, vytváření vzorců, ale neumějí tolik mluvit fotbalovou řečí. Já bych měl být mostem mezi čísly a fotbalovým prostředím, kde mám spoustu kontaktů. To může firmě hodně pomoct.“

Předpokládám ale, že musíte cílit na mezinárodní trh, protože ten český by vás neuživil.

„Náš byznysový plán je logicky postavený na tom, že chceme expandovat do zahraničí, kde mají s datovou analýzou zkušenosti. Český trh je relativně malý, ne všechny kluby zatím chápou, co jim umíme nabídnout. Přitom jim můžeme ušetřit spoustu peněz. Je to investice, která se vyplatí daleko víc, než když přeplácíte hráče. Pro top české kluby se náš maximální servis rovná nákladům na měsíční gáži hráče druhé třetí kategorie nebo, dejme tomu, asistenta trenéra, bez prémií. I tuhle roli má ostatně datová analýza plnit, je to taková asistivní inteligence. Všichni jednou budou mít v týmu jako asistenta trenéra datového analytika. Nicméně vytvořit si vlastní data oddělení je finančně, časově i personálně strašně náročná záležitost. Většině klubů se vyplatí, aby si najali externí firmu.“

Není už mezinárodní trh zabraný?

„Konkurence v Evropě je ještě minimální, takových společností je jen pár. Navíc když se objeví menší firma, která dělá třeba zlomek toho, co my, často ji pohltí nějaký klub. Někdo párkrát napíše analýzu na Twitter a už se s ním lovci mozků spojí. I proto vidím velký prostor. Je evidentní, že i ve fotbale jsou data budoucnost, během deseti let je budou používat všichni. Prokazatelně to funguje.“

Kde je to nejvíc vidět?

„S daty intenzivně pracují kluby jako Liverpool, Leicester, který díky nim v podstatě získal titul, celá rodina Red Bull. Midtjylland s papírově průměrným týmem vyhrál ligu v Dánsku, a to díky strategii standardních situací podle datové analýzy. Daří se Brentfordu, který má stejného majitele. Výsledky jsou jasné, trend je evidentní. Fotbalová špička se bude vyrovnávat čím dál víc a budou rozhodovat detaily, které už nejste pouhým okem schopni vidět. Musí je odhalit počítač nebo technologie, jako ve všem. Když si v Liverpoolu přivedli speciálního trenéra na autová vhazování, byli celé Anglii pro smích – a oni z autů dokázali vytvořit účinnou standardní situaci. Nyní mají pravděpodobnost držení míče po autech o 20 procent vyšší než ostatní týmy. Přesně vědí, co dělají.“

Jak jsou v tomto směru daleko české kluby?

„U nás je v tom díky Jindřichu Trpišovskému a Janu Nezmarovi nejdál Slavia. Ve fotbale je hodně ´dinosaurů´, kteří říkají: To jsou jen čísla, kdo dá gól,