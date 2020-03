Už před smrtí darovala statisíce Ač Oldřich Svojanovský nechtěl a nemohl být z pochopitelných důvodů ohledně poslední vůle konkrétní, přibližnou představu o štědrosti a úmyslech Dany Zátopkové si lze udělat z darů, které v posledních letech nezištně poskytla. Když v Uherském Hradišti v srpnu 2018 při atletickém mistrovství republiky družstev poprvé využili novou vrhačskou klec, bylo to hlavně zásluhou paní Dany. Na její zakoupení darovala z pořizovací ceny 700 tisíc korun rovnou půl milionu. „Mám odžité a už ty peníze tak nebudu potřebovat. Tak jsem plnila slib, který jsem dala kdysi dávno, že za to všechno pěkného, co jsem tam prožila, jim pomůžu,“ pravila skromně. Finančně pomáhala i jinde – 300 tisíc loni věnovala městu Kopřivnice na podporu Běhu rodným krajem Emila Zátopka i její rodné vsi Vacenovice na Hodonínsku. A stejnou částku hned dvakrát darovala kopřivnické základní škole, která nese jméno Emila Zátopka, která za to pořídila třeba vybavení na tělesnou výchovu. „Nesmírně si toho vážíme,“ ocenil gesto ředitel školy Jan Mužík.