Bývalý mocný muž českého fotbalu vlastní pod alpským štítem Kitzsteinhorn v Kaprunu malebný hotýlek pojmenovaný právě St. Florian. Ten nyní úpí pod nájezdem koronaviru. Pokoje jsou prázdné, plotny v kuchyni vychladly.

Jaké to je, když turistika kvůli epidemii stojí?

„Hotel je zavřený, personál je doma. Zůstal tam jen správce. Je to samozřejmě nepříjemné, ale co se dá dělat.“

Dohromady nic, a co děláte vy?

„Jsem v Praze na baráku. Pracuju z kanceláře a odpoledne se jdu projet na kole. Kaprun není v karanténě a zrovna mi přišel e-mail, že omezení pohybu mají skončit patnáctého května a v ten den se otevřou i restaurace a hotely. Tak věřím, že se brzy vrátíme k normálu.“

Pocítíte finančně, že vám St. Florian nuceně nefungoval?

„Zchudnu jako všichni, ale ne fatálně. Neprožívám to nijak dramaticky, jen se nestačím divit, co se děje tady u nás.“

Co máte na mysli? Vládní zmatky s karanténou?

„Přesně. Jeden den zavíráme hranice málem na deset let, druhý den se máme promořit a třetí zase nepromořit? Co se přes noc stalo? Nerozumím těm změnám. Na to moje myšlení nestačí.“

To patrně nejste sám, ale fotbal máte pořád v merku. Co říkáte na hádky kolem dohrání, či nedohrání, a dokonce anulování ligy? A když ano, tak s nadstavbou, nebo bez ní?

„Sleduju vyjádření Jardy Starky, Jana Nezmara i šéfa ligové asociace Dušana Svobody. Čeká se na nějakou linii, a já bych počkal na pokyny UEFA. Třeba se opravdu začne situace rozvolňovat. EURO se nehraje, není kam spěchat.“