Nezmar: Nadstavba je paskvil. Jít bez odpočinku do pohárů je sebevražda | iSport.cz

Nezmar byl mezi těmi, kteří souhlasili se zavedením nadstavbové části. „Nejradši bych si nafackoval, že jsem jako člen ligového výboru zvedl ruku pro zřízení nadstavbové části. Byl jsem funkcionářský janek, který si naivně myslel, že to klubům přinese veliké peníze. Všichni jsme si začali hrát na obchodníky a jediné, co nadstavba přinesla, jsou problémy s termínovkou a peníze navíc téměř žádné. Je to paskvil,“ prohlásil jeden z architektů slávistických úspěchů uplynulých sezon.

Nezmar by v současné době od nadstavby upustil. „Nadstavba je neobhajitelná myšlenka a koronavirem se všechno jen násobí. Český fotbal potřebuje, aby byl v nejlepší formě na začátku sezony, kdy se bojuje o poháry. Jakmile v Evropě nebudeme, neudýcháme to,“ zdůrazňuje Nezmar pro iDnes.cz a varuje, že dohrát „s jazykem na vestě zbylých jedenáct zápasů“ znamená hráče „uvařit“.

Šéf Ligové fotbalová asociace Dušan Svoboda ale stále věří, že přerušená sezona dohrát jde v kompletním programu. A že kluby pro to musí udělat maximum. „Nevidím to jako ztracený případ, a proto mi přijde důležité se o to všemi silami pokusit. Kvůli hráčům, fotbalovým fanouškům i obchodním partnerům. Fotbal je přeci zábava a té dnes moc není. I to je odpovědnost, kterou dnes fotbal nese,“ prohlásil v rozhovoru pro Sport.

Spolu s dalšími činovníky, kteří řídí nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku, přemýšlí nad variantami, jak zbývající program dokončit. V základní části klubům chybí odehrát šest zápasů, dalších pět v případné nadstavbě. Podobná porce zbývá i v elitních evropských soutěžích bez nadstavby, kde též chtějí sezonu za každou cenu dokončit, i kdyby měla zasahovat do letního období.

„Všechny soutěže v Evropě a také UEFA chce dokončit své klubové soutěže. Obětovali jsme kvůli tomu EURO a posunuli jej o rok. Ta situace je mimořádná a všichni musíme hledat cesty, jak sezonu dohrát, místo toho, abychom hledali argumenty, proč to nejde,“ zdůraznil Svoboda.

„Už nyní se dá říct, že ztráty, které počítáme v Česku, budou v řádech desítek milionů korun. Pokud však sezonu nedohrajeme a zavřeme krám, hrozí nám ztráty ne v desítkách, ale ve stovkách milionů korun. Takhle jednoduché to je,“ prohlásil šéf LFA.

Nezmar se ale nahuštěného programu obává. „Bude-li boj s pandemií pozitivní, začneme v červnu hrát systémem středa-sobota? To chceme? Na konci června nebo v polovině července skončíme a bez odpočinku a tréninku rovnou půjdeme do pohárových předkol a další sezony? To je přece sebevražda. Přece na oltář jedné koronavirové sezony nepoložíme takovou oběť, že příští sezonu nebudou hrát české kluby poháry,“ apeluje Nezmar s tím, že by teď hráčům dal volno, od poloviny května do června trénoval a na konci června a v červenci - pokud to situace dovolí -, odehrál závěr základní části. Bez nadstavby.

Zrušení nadstavby, byť jen v tomto krizovém ročníku, je ale pro Dušana Svobodu nepřijatelné.

„Tato varianta pro mě neexistuje, protože tím bychom fatálně narušili regulérnost soutěže. Nemůžeme měnit uprostřed hry schválená pravidla. Tedy buď sezonu řádně dohrajeme kompletně, nebo ji nedohrajeme vůbec. Jinou variantu nevidím,“ má jasno.

