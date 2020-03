Trpišovského projekt pod tlakem. Budování mladé Slavie půjde pomaleji | iSport.cz

Byl to jeden z nejzajímavějších plánů v českém fotbale: využít šestnáctibodový náskok v čele tabulky k jarnímu omlazení kádru s cílem připravit si „refreshované“ mužstvo pro další sezonu a mezinárodní konfrontaci, nejlépe v Lize mistrů. To vše při vědomí, že to Slavii může stát bodové ztráty. Rychlost, s jakou přišly, ovšem mění situaci. Ztenčení luxusního polštáře o polovinu a další okolnosti nutně vede k upravení strategie kouče Jindřicha Trpišovského. Tým z Edenu musí víc, než chtěl, myslet na výsledky. A to nepřeje nějakému výraznějšímu (pře)budování...

Ve slávistickém dresu při nástupu před pražským derby figurovalo hned jedenáct mladých hráčů. Jenže to byli malí školáci, kteří stáli před svými idoly. V základní sestavě žádný z kategorie talentů, kteří se měli na jaře obehrávat, nefiguroval.

Na Slovácku jich přitom v předchozím kole i vinou absencí opor kouč Jindřich Trpišovský napočítal nadpoloviční počet a po prohře 0:2 vyjádřil přesvědčení, že poměr ostřílených borců a těch méně zkušených musí být přinejmenším opačný.

Jeho záměrem byl před startem jara jistě kompromis mezi dvěma krajnostmi, které jsou nyní k vidění. Chystal se jít do řízeného rizika, což dokumentuje i odchod tří kapitánů Josefa Hušbauera, Milana Součka a Tomáše Součka, vůdčích typů, jichž se nyní mužstvu nedostává. Ale asi to nemělo být riziko smrtící. Přesto plány doznaly trhlin.

Jednou věcí je z různých příčin daná nevyvážená skladba týmu, což nemusí být při případných zdravotních trablech výjimka. Další pak nemilosrdný rentgen schopností noviců Petara Musy, Oscara Dorleyho, Davida Zimy, Patrika Hellebranda či Mohameda Tijaniho.

Právě porážka na Slovácku přinesla v tomto směru nepříjemné poznání. „Byl to extrém. U některých nových hráčů nejsem spokojeni s daty, běháním, zaujetím pro hru. Dva se vůbec nepřibližovali tomu, na co jsme zvyklí,“ vrátil se ke ztrátě tří bodů Trpišovský. „A když dva hráči vypadnou, je to strašně vidět,“ dodal expert, který na vyhodnocování údajů o výkonnosti fotbalistů hodně dá. „Když přišel gól, mužstvo se rozsypalo,“ viděl jasně.

Před derby i kvůli tomu a hlavně bodovým ztrátám a stoprocentní bilanci druhé Plzně musel od svého projektu ustoupit a vsadil na totální... jistotu, zkušenosti, ale především mentalitu, která je podle slávistického kouče rozhodující. Bylo to třeba i kvůli očekávané agresivitě, která v první (pře)půli přešla v odpudivou válku, jež ničila a kouskovala fotbal.

Pokud jde o výkon domácích, jako by to do přestávky byla hlavně příprava předpolí na ofenzivu. Předtím nejmocněji do zápasu zasáhl „Pyrotechnický oddíl Slavia Praha“ z Tribuny Sever...

Až po pauze to v několika utěšených pasážích rozjeli sami slávističtí hráči a v těchto chvílích jejich výkon místy nechal vzpomenout na podzimní jízdu se vším drajvem, útočnými spády a přišpendlením soupeře k jeho šestnáctce. I když ani to málem nestačilo ani na bod.

To, že v samotném závěru vyrovnal po perfektním výskoku střídající Musa (a byl u toho i střídající Hellebrand), sice může znamenat plusové body při zapracování talentovaných nováčků, ale zároveň by jeden očekával, že by jeden či dva měli sbírat zkušenosti v tak těžkém utkání od první minuty. Pokud mají být posléze připraveni na zkoušky nejlépe v Lize mistrů.

Jenže to by musela být jiná konstelace. Podobný scénář jako při derby, který určuje hlavní a vedlejší role, lze očekávat i v dalších utkáních. „Dostali jsme se do nějaké situace. Za prvé musíme myslet na to, abychom bodovali a stavěli to nejlepší, co máme. Bez ohledu na to, jestli ti hráči mají zkušenosti, nebo ne. Je to boj, válka,“ říká Trpišovský. To nejlepší ovšem podle všeho vyběhlo od první minuty v nedělním podvečeru.

Euforie z last minute vyrovnání by neměla zakrýt další ztrátu. Teď jde o to, nakolik dokáže Slavia navázat na povedené úseky z derby a přidávat body tak, aby si mohla dovolit zkoušet potenciál. Odolnost a mentalita při tom budou hrát i nadále stěžejní úlohu. Duelů, v nichž by si slávisté ve větším a v klidu připravovali občerstvený kádr, bude méně, než by potřebovali. Možná minimum.

