Vytahovat teď téma nadstavba je zneužití situace, říká šéf ligy Svoboda | iSport.cz

Ač nejmenován, míří na něho z některých klubů palba. Největší rachot způsobil výstřel Jana Nezmara z pražské Slavie, který v rozhovoru pro MF Dnes znectil nadstavbu. Šéf Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda však za ní pevně stojí. „Jestli si někdo myslí, že budeme hrát míň zápasů a někdo nám za ně bude víc platit, asi jsem nedával ve škole pozor. Ale do trojčlenky mi to nepasuje,“ říká. V rozhovoru pro server iSport.cz hovoří i o (ne)dohrání sezony nebo propírané ceně za televizní práva.

Co říkáte na slova Jana Nezmara, že nadstavba je „paskvil“ a „neobhajitelná“?

„Překvapuje mě, že si názory pana Nezmara musím přečíst v novinách, i když je členem Ligového výboru LFA. A že nemá dost soudnosti, aby je prezentoval nejdříve svým kolegům.“

Jeden z hlavních argumentů zní, že nadstavba nemá patřičný finanční efekt, a že vůbec celkové příjmy pro fotbal jsou nízké.

„Za prvé mi přijde úplně scestné v dnešní situaci toto téma rozehrávat. Na začátku jsme si jasně řekli, že přínosy nadstavby si vyhodnotíme po třech sezonách. A teď máme za sebou jednu… Zneužívat tuto dobu, kdy čelíme koronaviru a jsme na počátku velkých problémů ve financování profesionálního sportu, k prosazování nějakých vlastních zájmů, mi přijde nepatřičné. Za druhé nadstavbu jsme si schválili většinově. A bylo jasně řečeno, za jakých finančních podmínek bude probíhat. Ty se do koruny plní. Nedošlo k tomu, že by někdo něco slíbil – a nesplnilo se to. Takže pokud by někdo tvrdil, že neznal finance, je to prachsprostá lež. Ten argument absolutně nechápu. A vše ostatní můžete těžko posoudit, dokud si to nevyzkoušíte, nezažijete. Tečka.“

Zmínil jste dílčí zájmy. Jaké to jsou a u koho je vidíte?

„Četl jsem i vyjádření pana Starky ve Sportu, z některých klubů mi permanentně volají, že nejlepší řešení je anulovat sezonu. Pak se podívám na tabulku a umístění týmů, které pro to horují, a je to jasné: když sezonu anulujeme, nikdo nesestupuje. Aby pro to pak získali podporu ve fotbale, zároveň říkají: Rozšíříme soutěž, abychom nepoškodili kluby z druhé ligy, a dva, nebo nedej bože čtyři vezmeme. Takže nedohrajeme první ligu, ale budeme se tvářit, jako bychom dohráli druhou? Vedle toho někdo další tvrdí: Nejlepší by bylo ukončit ročník čtyřiadvacátým kolem a z toho vycházet. A zase se podívám na tabulku…“

Své zájmy ale můžete mít i vy sám – jako místopředseda představenstva Sparty.

„To, že jsem její reprezentant, je mi často předhazováno. Jestli by ale někomu pomohlo anulování stávajícího ročníku, tak je to přece právě Sparta. Ani já, ani klub ale s touto variantou nepracujeme. Všichni hledáme možnost, jak ročník dohrát.“

Takže platí, že varianty typu dohrajme jen třicet kol nejsou možné?

„Jsou jen dvě možnosti: dohrát sezonu, nebo ji anulovat. Pokud chce někdo ve stávající sezoně získat titul, oslavit svůj sportovní úspěch, tak to musí udělat na hřišti. Anulovat ročník budeme muset tehdy, kdy nám to nebude umožněno. Vůči partnerům LFA, které si přejeme mít dlouhodobě, ale i klubovým sponzorům, hráčům i fanouškům je ovšem naší povinností a odpovědností udělat vše pro to, abychom ročník dohráli. Na to potřebujeme plus minus šest týdnů. Zatím nejsme v situaci, že bychom nemohli sezonu řádně dokončit. Máme ještě minimálně měsíc času zařídit se podle toho, co vyhlásí vláda, krizový štáb. Každý, kdo chce sezonu ukončit už teď, si musí uvědomit, že škody pro celý profesionální fotbal by byly ve stovkách milionů korun.“

LIGOVÝ VÝBOR LFA Předseda

Dušan Svoboda (Sparta) Místopředseda

Adolf Šádek (Plzeň) Členové

Václav Brabec (Baník), Jan Nezmar (Slavia), Dariusz Jakubowicz (Bohemians), Petr Heidenreich (Ústí), Tomáš Provazník (Sokolov)

Opakují se námitky, že hlavně příjmy z televizních práv jsou nízké a nestojí za to, aby se jim podřizoval ligový program. Proč to není lepší?

„Když si takové výroky přečtou naši obchodní partneři, musí je to přinejmenším překvapit. Negativně. Když je nadstavba paskvil, tak jestli nebudou chtít peníze zpátky… Je to absolutní neúcta a nerespekt vůči nim. Chtěl bych se jim jménem LFA za vyjádření pana Nezmara omluvit. Pohybujeme se v tržním prostředí, společností, které nás podporují, si vážím. Mezi kluby ročně rozdělujeme 239 milionů korun. A jestli má někdo pocit, že to je málo, i za televizní práva, ať přijde s lepší nabídkou.“

Na to vám mohou nespokojené kluby snadno odpovědět, že to je vaše úloha, ne jejich.

„Pokud chceme od partnerů dostávat víc peněz, musíme jim nabídnout víc kvalitního fotbalového produktu. Jestli si někdo myslí, že budeme hrát míň zápasů a někdo nám za ně bude víc platit, asi jsem nedával ve škole pozor. Ale do trojčlenky mi to nepasuje.“

Ohledně nadstavby zaznívá i sportovní protiargument. Že mají kluby být připraveny na start evropských pohárů, aby byly konkurenceschopné a zviditelnily hráče kvůli příjmům z přestupů. Berete ho vážně?

„Je to jednoduché. Kdyby měla česká liga třicet kol, patřila by mezi soutěže s nejnižším počtem zápasů v Evropě. Jestli nejsme schopni odehrát pětatřicet kol, a ligy všude okolo nás ano, nevím, kde je chyba… Chápu, že týmy, které hrají základní skupiny pohárů, mají utkání dost, ale všech šestnáct ligových klubů platí hráče celý rok a chtějí, aby hráli, a neběhali se sporttesterem po kopcích. Za další si nejsem vědom toho, že by někde v Evropě sezonu zrušili. Hledáme společné řešení, protože fotbal je provázaný. Dovede si někdo představit, že ukončíme ligu, hráče pošleme na měsíc možná dva na dovolenou, ovšem zdůrazňuji na placenou, ale národní soutěže možná začnou až v půlce září? V jaké sportovní formě potom budou? Mezitím se někde mohou soutěže od půlky května nebo od června rozehrát, i když třeba komplikovaně, bez diváků, pak hráči dostanou dva tři týdny volno a budou hrát i s našimi týmy předkola. Kdo bude mít sportovní výhodu? Musíme se na vše dívat v mezinárodním kontextu. Je to komplikované téma, všichni napříč Evropou to řeší ze všech stran, s UEFA. A ne jenom z pohledu peněz, ale taky termínové listiny příštího ročníku. Akorát my si to uděláme hezky po našem, hlavně ať je to rychle a v klidu. To přece nejde.“

Nemohou ekonomické dopady koronaviru vést v budoucnu k faktickému „uzavření“ ligy tak, jak o tom mluvil Jaroslav Starka? Při dodržení přísných podmínek pro účast v ní, tedy odpovídajících stadionů?

„Základní předpoklad evropského fotbalu je založený na prostupnosti soutěží. Uzavřené soutěže, prodej licencí, to je americký koncept. Nikde v Evropě to ve fotbale není. Jde o elementární věc, kterou řeší UEFA. Princip sestupů a postupů je alfa omega. Pokud jde o stadiony, dneska už podmínky nastavené máme, tlak na kluby v tomto směru je poměrně silný. A mimochodem, když už prý nemůžeme hrát nadstavbu proto, že nemáme termíny, tak při rozšíření na dvacet týmů najednou počet zápasů nevadí, tam už je to v pořádku? Karanténu ještě máme do Velikonoc, tak očekávám i nějaký inovativní názor, jak dohrát národní pohár…“