Jestli má Sandra Mašková v něčem slabinu, je to boj na zemi • Oktagon MMA

Lucie Pudilová se v pražské O2 aréně srdnatě rvala, na vítězství to ale bohužel nestačilo • Martin Sekanina (Blesk)

Ačkoliv Lucie Pudilová měla v utkání několik výborných momentů, na vítězství to nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Bojovnice, která ještě nedávno zápasila v UFC, bude hlavním tahákem osmičlenné skupiny složené ze čtyř Češek a čtyř Slovenek. Ty se spolu utkají ve váze do 61 kg a už teď si na příbramskou střelu dělají soupeřky zálusk. „Chci s ní bojovat. Je to opravdu velká výzva a skok, ale věřím, že to zvládnu,“ šokovala neporažená amatérka Tereza Bledá, která je přirovnávána k legendární šampionce UFC Rondě Rouseyové. „Jsem připravená, klidně porazím tu rádoby českou Rondu,“ reagovala Pudilová.

Obsazení turnaje Oktagon Underground • Foto Instagram

Kromě těchto dvou se v projektu představí třeba světová šampionka v thajském boxu Lucia Krajčovičová nebo finalistka OKTAGON Výzvy Lucia Szabová. „Čeká nás našlapaný ženský pavouk, lepší to být nemohlo,“ raduje se promotér organizace Ondřej Novotný.