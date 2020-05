Krásná česká atletka na rovinu o karanténě: Nudu zaháněla sexem s fotbalistou!

Jaro v rozpuku a oni musí většinu času dřepět na gauči. Pro profesionální sportovce dvojnásobná muka! Atraktivní atletka Nikola Bendová (20) s partnerem, fotbalistou Bohemians, Danielem Köstlem (21) by mohli vyprávět. Co tak asi může pár, který je spolu dva a půl roku, doma nejčastěji dělat? Hádejte, můžete dvakrát!

O svém životě v karanténě se česká sprinterka rozpovídala pro denik.cz. „Nebyli jsme zvyklí být tak často spolu. Docela to u nás lítá, ale nejsme v tom jediní,“ přiznala tmavovláska s dokonalou figurou. „Jsem výbušná, kdežto Dan je flegmatik, když ale vybouchne, stane se z něj magor a cholerik,“ smála se.

Jejich kontroverze ale vždycky skončila souzněním. „Pohádáme se, ale za pět minut jsme v pohodě, jako by se nic nestalo. Ani jeden nedokážeme být dlouho naštvaní,“ vysvětlila dívka ze Žebráku.

A nebyla by to pořádná usmiřovačka bez kvalitního sexu. „Jeho intenzita se v karanténě určitě zvýšila. Když jsme spolu sami dva, tak co máme dělat? Bylo by divný na sebe jen koukat,“ řekla narovinu.

Milenecké schopnosti svého Dana, bratra asistenta trenéra Slavie Jaroslava Köstla, si nemůže vynachválit. V posteli je tak úžasný, že už před časem přiznala, že ani nemusí brát antikoncepcí, jež by prý neměla blahodárný vliv na její božské tělo. „Můj přítel je totiž šikovnej,“ ujistila fanoušky!