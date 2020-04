Atletika rozjede mikromítinky! Hvězdy v Kladně, děti na 100 stadionech | iSport.cz

Do tréninku se zapojil i olympijský vítěz David Svoboda • Ivana Roháčková/ASC Dukla

Jan Veleba sprintuje do dejvických schodů • Ivana Roháčková/ASC Dukla

Oštěpařka Barbora Špotáková už se může začít chystat na opožděný start do sezony. Atletický svaz připravuje na červen sérii tzv. mikromítinků, které i přes trvající omezení kvůli pandemii koronaviru umožní reprezentantům závodit. První mítink se uskuteční v pondělí 1. června v Kladně. Zároveň se rozjedou na minimálně stovce stadionů po celé republice závody dětí a mládeže.

Atleti mají zájem závodit, co nejdříve to bude možné, a atletický svaz hledá možnosti, jak splnit požadované podmínky a zároveň umožnit českým reprezentantům si co nejdříve kvalitně zazávodit.

Pod heslem „Spolu na startu“ se prvního června odehraje první svazový mítink ze série šesti na kladenském stadionu Sletiště s předními českými reprezentanty. Sportovní akce se budou moct pořádat od 25. května, zatím s povolenou účastí do 50 osob.

„Atleti chtějí závodit co nejdříve a atletický svaz našel možnost, jak závody zajistit i s omezeným počtem padesáti osob. Svazových mikromítinků bude v průběhu června šest s účastí české atletické špičky na různých místech České republiky,“ říká předseda atletického svazu Libor Varhaník.

Hned 1. června se v podobném režimu uskuteční minimálně sto mítinků pro děti a mládež.

„Účelem ale není, v uvozovkách, zajistit jen závody pro reprezentanty, ale nastartovat závodní proces i v jiných věkových kategoriích, povzbudit pořadatele napříč republikou, abychom se vrátili na stadiony v plné formě, i když s omezenými podmínkami,“ uvedl Varhaník. „Vyzýváme tak kraje i oddíly a kluby, aby se do iniciativy zapojily. V průběhu víkendu jsme sondovali zájem o první - symbolicky společné - závody a podle ohlasů bude enormní.“

Na kladenském Sletišti se prvního června v přímém přenosu České televize představí atleti v minimálně třech atletických disciplínách – hodu oštěpem žen, vrhu koulí mužů a běhu na 300 metrů mužů. Potvrzena je také již účast Barbory Špotákové, Tomáše Staňka a Pavla Masláka.

„Moc se těším na první závody, i když budou v omezeném režimu, myslím, že závod je prostě vždy jiný než trénink,“ říká Barbora Špotáková a dodává: „Těším se, že s dalšími mnoha atlety po celé České republice budeme na startu závodní sezony společně a že si tak alespoň na dálku závody užijeme symbolicky všichni dohromady.“

Špotáková, Maslák i Staněk se představí ještě minimálně na jednom dalším ze svazových mikromítinků v průběhu června. Zbylých pět mikromítinků, které se uskuteční v průběhu června, bude zahrnovat další atletické disciplíny s účastí české atletické špičky, jeden bude zaměřen na víceboje.

Na pondělí 8. června je v podobném režimu plánován taky tradiční Memoriál Josefa Odložila na Julisce.