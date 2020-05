Z punkera zápasníkem MMA! Kam zamíří Pavel Salčák po výhře?

Jste rád, že OKTAGON přišel s touto akcí?

„Stoprocentně. Vzhledem k tomu, že bychom čekali minimálně do září, pokud vůbec, je to pro nás trochu záchrana. Abychom neztratili motivaci trénovat. Zároveň během půl roku zápasníkům uteče hodně výplat.“

Řešil byste i vy finanční problémy, pokud by se tento projekt neuskutečnil?

„To ne, jelikož jsem trochu počítal, že kluci z OKTAGONU s něčím přijdou. Navíc mě zachránily sponzorské peníze. Vyšel jsem z toho docela dobře.“

Nebude smutné bojovat bez fanoušků?

„Půjde o něco jiného, ale já jsem za tuhle zkušenost rád. Trochu mě to vrátí do časů amatérského zápasení, kde turnaje navštěvovalo padesát až sto lidí. Holt se to nyní jinak udělat nedá.“

Přesto to asi bude hodně velký kontrast oproti vašemu minulému zápasu před plnou O2 arenou na galavečeru Végh vs. Vémola…

„To ano. Bylo to něco epického. O2 arenu jsem do té doby navštívil možná dvakrát a nikdy jsem nebyl dole na ploše, odkud bych koukal na zaplněné tribuny. Odnesl jsem si zážitek na celý život.“

Co jste dělal během karantény?

„První dva týdny, kdy to všichni hodně řešili, jsem doma hodně cvičil a maximálně si šel ven zaběhat. A často jsem se díval na televizní kanál Netflix.“

Ví se o vás, že jste vegan. Z jakého důvodu?

„Začal jsem v pubertě, protože jsem se pohyboval v punkových subkulturách. Řeší se tam zvířecí práva, takže to k tomu tak nějak patří. Veganem jsem asi 13 let z etických důvodů.“

Pomohlo vám to v zápasení?

„Ne, ale rozhodně mi to v ničem nebrání.“ (úsměv)

Ale mezi bojovníky to asi není úplně běžné, ne?

„Moc časté to není, ale zároveň už se objevují ostrůvky veganství na MMA poli nebo v thajském boxu. Řada lidí včetně zápasníků se o to začíná zajímat. Myslí si, že jim to v přípravě může pomoct, protože byli vždycky zvyklí se cpát masem. Teď zjistili, že by trend měl být opačný.“

Vy jste byl punker?

„Ano, chodil jsem i na hardcore a metalové koncerty. Na hlavě jsem měl malé číro.“

Nekouříte, nepijete, žádné drogy. To jde dohromady?

„Z punku jsem postupně vyrostl a přešel jsem na hardcore. Součástí té scény bylo takové hnutí, které se chtělo odlišovat od sebedestruktivních punkerů. Ti totiž jeli alkohol a drogy. My to vzali přesně z druhého konce. Jsem abstinent po všech směrech, ale při sportu to ani jinak nejde.“

Chce to hodně sebezapření nedat si pivo nebo neoslavit vítězství skleničkou?

„Vůbec, pro mě je to úplně v pohodě, jedná se o součást mého života. Já slavím jídlem!“

Co si po výhře dáte?

„Rád obrážím veganské restaurace, kterých je v Praze plno. A jsem ujetý na sladkosti, takže vymetám lednice.“ (smích)