Hvězda přišla o hodinky za 11 milionů! Zloději je ale nemůžou prodat

The Audumars Piguet Royal Oak Chrono - 1,6 milionu Kč • CRMJewelers.com

The Richard Mille 1103 - 4,7 milionu Kč • Watchtime.com

To jsme to vyhráli! Takhle se asi radoval dva zloději, kteří ve středu lehce zranili anglického fotbalového reprezentanta Deleho Alliho (24) v jeho domě, odkud si odnesli troje luxusní hodinky za 11 milionů korun.

Jenže ouha! Nyní se zdá, že je budou moct maximálně nosit pro parádu, ale rozhodně na nich nezbohatnou. Hráč Tottenhamu, kterého lupiči při přepadení s dalšími čtyřmi lidmi ohrožovali noži, totiž zveřejnil přesné značky a modely hodinek. Jeho fotbaloví přátelé navíc upozornili všechny prodejce na Ostrovech, které znají. Ti následně dají echo, pokud by jim někdo nabízel jakékoli podezřelé zboží.

Jackpot

„Lupiči si mysleli, že trefili jackpot, ale pokud se je pokusí prodat, budou čelit pořádným problémům. Fotbalisté jednají jen s pár dealery a nikdo z nich nekoupí kradené hodinky, protože by jim to způsobilo pořádné problémy,“ prozradil zdroj britského deníku The Sun.

„Umíte si představit, že by hodinky skončily na zápěstí jiného fotbalisty a ten by pak byl zatčen? Dele je v kontaktu s ostatními anglickými reprezentanty a zná hráče v Manchesteru, Newcastlu, Liverpoolu i Londýně, kde se nachází nejvíc prodejců,“ pokračuje zdroj.

Neškrtli by si

„Pokud by tito dealeři omylem koupili hodinky, které by byly Deleho, už by nikdy fotbalistům nemohli nic prodat. Navíc třeba v Dubaji nebo Itálii je obvyklé, že policie žádá předložení dokladu o koupi, když lidé procházejí bezpečnostní kontrolou,“ dodává.