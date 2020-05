Premier League | Děsivé! Anglický reprezentant obětí loupeže. Pachatelé ho ohrožovali noži | iSport.cz

Zraněn byl také Alliho bratr z adoptivní rodiny Harry Hickford. Dva muži, kteří se vloupali do fotbalistova domu na londýnském předměstí Barnet, si podle britských médií odnesli cennosti ve výši stovek tisíc liber.

„Do objektu pronikli dva muži a ukradli šperky včetně hodinek. Poté utekli. Dva mužští obyvatelé domu utrpěli po napadení menší zranění v obličeji. Nebylo nutné ošetření v nemocnici,“ uvedla v prohlášení policie, jež po pachatelích pátrá.

V domě byly vedle Alliho a Hickforda také jejich přítelkyně a jeden kamarád. V době vloupání hráli karty. „Byla to děsivá zkušenost, ale už jsme všichni v pohodě. Děkuju za zprávy a vaši starost,“ napsal na twitteru fanouškům Alli.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.