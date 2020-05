Rosol o manželství s Ochotskou: Byl to provar. Soudíme se doteď

Lukáš Rosol byl kousek od postupu do třetího kola Wimbledonu • Repro Nova Sport

Českým tenistům přišla fandit do O2 Areny i přítelkyně Lukáše Rosola Michaela Ochotská • Jaroslav Legner Sport

Tenista Lukáš Rosol se toho nebojí. Zhodnoťte sami, jak to jeho snoubence Michaele Ochotské sluší bez make-upu. • Facebook

Chce Michaela Ochotská svého exmanžela Lukáše Rosola obrazně řečeno vysvléct do naha? • Koláž VIPsport

Byla to láska jako trám, štěstí se ale rozplynulo a zůstaly spíš trpké vzpomínky. Rozchod a poté rozvod tenisty Lukáše Rosola (34) s moderátorkou Michaelou Ochotskou (35) plnil titulní stránky novin. A ani teď to podle 180. hráče světa není jednoduché. „Fakt je, že s bývalou manželkou to nebylo a doteď není jednoduchý. Soudíme se,“ přiznává v rozhovoru pro deník Sport.