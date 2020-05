Návrat do NHL už nevyšel, a tak hokeji v následujícím roce zamával. S manželkou a dvěma dcerami (19 a 14 let) zůstali na Floridě, kde rodina už šest let žila. S někdejšími parťáky Radkem Dvořákem a Finem Jokinenem tam v Coral Springs založili South Florida Hockey Academy, Vokoun měl na starost výběr do 16 let. „Trénování mě baví, užívám si to,“ opakoval vždy. Jenže před pár měsíci přišel konec. „Letos jsme skončili, takže jsem důchodce,“ hlásil Blesku se smíchem.

Právě teď nemá do čeho píchnout – na vině je ale i koronavirová pandemie, která dosáhla v USA obřích rozměrů. „Jsme doma, všechno tady máme zavřený, tak doufejme, že se to brzo začne uvolňovat,“ přál si někdejší elitní gólman.