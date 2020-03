Házenkáři se o postup na MS utkají s Černou Horou. Hrát se bude v červnu | iSport.cz

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše díky postupu ze základní skupiny na lednovém evropském šampionátu nemuseli absolvovat úvodní fázi kvalifikace a o mistrovství světa si zahrají až v play off. Vzhledem k 12. místu na Euru vstupovali do losu jako nasazení v prvním koši a bylo jasné, že se vyhnou papírově nejtěžším soupeřům.

„Není lehkých soupeřů do závěrečné fáze kvalifikace. Pro nás je to přijatelný soupeř, určitě máme šanci postoupit a doufáme, že se nám to podaří,“ uvedl v tiskové zprávě Kubeš.

„Mohli jsme dostat horšího soupeře, Černá Hora je určitě hratelná. Mají mladý perspektivní tým, všichni hráči hrají ve výborných klubech v Evropě. Myslím, že šance jsou tak 50 na 50. Před losem byly určitě týmy, které bych si přál raději. Třeba jednoho z dvojice Polsko - Litva, Rumunsko - Bosna a Hercegovina nebo Lotyšsko - Izrael. Nedá se ale nic dělat. Je dobře, že jsme byli do 12. místa na mistrovství Evropy a pro los jsme byli v té silnější skupině,“ prohlásil český kapitán Ondřej Zdráhala.

Nevýhodou pro národní tým bude odveta na „horké“ balkánské půdě. „Myslím, že pro mančafty z prvního koše by neměla být výhoda jen to, že mohou dostat do kvalifikace relativně slabší soupeře. Druhou výhodou by mělo být i to, že druhý zápas budou hrát doma. Myslím, že v pohárovém systému je to skutečně velká výhoda. Nedá se nic dělat, budeme bojovat,“ řekl Zdráhala.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom druhý zápas mohli hrát doma. Ale člověk si nemůže vybírat. Pokud podáme dvakrát po sobě dobrý výkon, máme šanci postoupit a to je náš cíl,“ dodal Kubeš.

S Černou Horou si český tým naposledy zahrál v přípravě na podzim 2017 a ve dvou zápasech v Podgorici si připsal jednu výhru a jednu porážku. Oba týmy se utkaly také v kvalifikaci o evropský šampionát v roce 2014: venku reprezentanti prohráli o gól a v domácí odvetě zvítězili o pět branek. Na lednovém Euru Černohorci obsadili 18. místo.

„Jejich kvalita je odvislá od toho, kolik krajánků bude reprezentovat. Vuko Borozan, který hraje ve Veszprému, teď například v reprezentaci nebyl a je to vynikající hráč. Dále Simič, Lipovina. To jsou asi jejich největší osobnosti poslední doby. Od posledního vzájemného zápasu mají také jiného trenéra, je to balkánská házená,“ podotkl Kubeš.

Na mistrovství světa startoval český celek naposledy v roce 2015 v Kataru, kde nepostoupil ze základní skupiny a následně vyhrál Prezidentský poháru pro týmy, které neprošly do další fáze turnaje. Na poslední dva světové šampionáty se reprezentace nedostala. Černohorci hráli mezi elitou jen v roce 2013, kdy obsadili 22. místo.

Los play off:

ČR - Černá Hora,

Švýcarsko - Island,

Izrael/Lotyšsko - Portugalsko,

Švédsko - Turecko/Rusko,

Slovinsko - Srbsko,

Rumunsko/Bosna a Hercegovina - Maďarsko,

Severní Makedonie - Francie,

Ukrajina - Německo,

Polsko/Litva - Bělorusko,

Rakousko - Nizozemsko.