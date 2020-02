Český tým pro MS v hokeji. Říha na inspekci, co s hráči z KHL? | iSport.cz

Do čtvrtečního utkání proti Švédsku nastoupí v brance národního týmu Roman Will • Michal Beránek (Sport)

Reprezentační kouč Miloš Říha vyrazil na inspekční cestu do USA, realizační tým musí řešit, co s klíčovými hráči, kteří už mají po sezoně • Michal Beránek (Sport)

Do startu mistrovství světa 2020 ve Švýcarsku zbývá ještě 10 týdnů. Dlouhá doba. A trenéři musí vyřešit jeden problém. V pondělí skončila sezona Andreji Šustrovi s Šimonem Hrubcem. Tento týden zabalí KHL i Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem plus i bratři Zohornové. Jak je udržet v provozu, ale nezatavit? Všichni mohou patřit do základní osy Miloše Říhy. Hlavní kouč se teď vrací z Ameriky, kde byl na inspekci. Letěl si promluvit s hráči NHL, kteří připadají v úvahu.

Hodně bolí, když si už dopředu musíte škrtnout hvězdu, kolem které národní tým měl stát. Takovým případem je Tomáš Hertl. San Jose to má do play off hodně daleko, musel by se stát zázrak, aby se dostalo do hry o Stanley Cup.

Jenže Hertl je kvůli zranění do konce sezony mimo hru. Ideální představa byla, že 8. května bude k dispozici ve Švýcarsku na MS. Realita zní: poraďte si jinak.

„Na Tomáše jsme se hodně těšili, vyrostl z něj rozdílový hráč, který je hodně silný ve speciálních týmech,“ říká reprezentační asistent Miloš Říha mladší. Už před rokem po něm vedení národního týmu mlsně pokukovalo, jenže San Jose šlo do finále Západní konference. „Dvakrát tam urvali sedmý zápas. Teď si taky můžeme malovat, kdo je volný a kdo by mohl připadat v úvahu, jenže základní části NHL končí 4. dubna, do té doby se může stát ještě hodně věcí,“ doplňuje Říha.

Starší člen rodinného klanu je momentálně v USA, v noci na středu sledoval zápas mezi Philadelphií a San Jose. Před rokem Říha starší na inspekční cestě za mořem nebyl. Teď ano, aby si promluvil s potenciálními posilami národního týmu, pokud se jejich týmy nedostanou do play off.

Vytěžit i farmy

Chtěl slyšet pohled kapitána z Bratislavy Jakuba Voráčka, jak se cítí a v jakém je rozpoložení, jestli by si eventuálně protáhl sezonu znovu v Evropě. Už dřív třeba přislíbil účast na MS generálnímu manažerovi Petru Nedvědovi David Pastrňák, pokud se stane průšvih a Boston skončí nečekaně brzy.

Mistrovství světa začíná 8. května, základní část NHL končí o měsíc dříve. Tedy v klidu se dá ještě čekat na hráče, kteří vypadnou z prvního kola. Reprezentační trenéři budou stát i o hokejisty, kteří skončí na farmách, a Nedvěd bude jednat s kluby NHL, zda je uvolní pro potřeby národního týmu, i kdyby byl první tým ještě ve hře. K dispozici by tak mohli být třeba Lukáš Radil, Michael Špaček, jehož Winnipeg do hry za celou sezonu nevypustil, nebo David Kaše z farmy Philadelphie.

První posily z NHL? (nejspíš se nedostanou do play off)

DETROIT: Filip Hronek, Filip Zadina

CHICAGO: Dominik Kubalík, David Kämpf

SAN JOSE: Radim Šimek, Lukáš Radil

LOS ANGELES: Martin Frk

OTTAWA: Filip Chlapík

NEW JERSEY: Pavel Zacha

„Určitě tam tohle nastane, některé hráče bychom si pozvat chtěli. Konkrétní být nemůžu, hlavní trenér je teď na inspekci, všichni si musíme sednout, až se vrátí, a probrat možnosti, aby nám hráč typologicky do mužstva seděl. V minulé sezoně se tohle třeba vyplatilo s Davidem Skleničkou, který hrál celý rok v AHL a místo v reprezentaci si pak získal,“ vypočítává Říha mladší.

KHL končí moc brzy

Hlavní téma ale aktuálně je, jak udržet v provozní teplotě hráče z KHL, kteří připadají v úvahu pro MS, a v těchto dnech jim končí sezona. Tomáš a Hynek Zohornové se jeví v systému Miloše Říhy jako důležití defenzivní útočníci. Andrej Šustr může být ve Švýcarsku klíčový obránce. Důležitou pozici mohou mít i brankář Šimon Hrubec, plus útočníci Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák.

Ti všichni mají do konce týdne padla. „Budeme mít zase kempy jako rok zpátky, ale je pravda, že je situace dost specifická, když KHL končí už teď. První kemp bychom měli mít 23. března, takže je tam měsíc prodleva,“ říká Říha mladší.

„Musíme se s hráči domluvit, jestli budou trénovat individuálně, nebo pro ně uspořádáme ještě nějaký předkemp. Vyřešíme to teď, jak se trenéři vrátí z inspekce po NHL. Varianty jsou v podstatě tři, kluci mohou zůstat ještě chvíli ve svých klubech v KHL, ale spíš čekám, že tam tréninky už nebudou. Pak je i možnost, že by se připojili k nějakému českému týmu, poslední možností, že uděláme speciálně pro ně malé soustředění,“ vypočítává asistent.

„Neříkám, že by kluci měli trénovat od 2. března a do konce května být v zápřahu. To by spíš bylo kontraproduktivní. Musí se to vymyslet citlivě, aby si kluci vyčistili na chvíli hlavu, ale taky, aby byli připravení,“ tvrdí Říha.